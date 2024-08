Selber WÃ¶lfe: BewÃ¤hrte, sowie neue Kooperation

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und der Höchstadter EC führen ihre Kooperation auch in der kommenden Spielzeit fort. Seit dem Aufstieg der Selber...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und der Höchstadter EC führen ihre Kooperation auch in der kommenden Spielzeit fort.

Seit dem Aufstieg der Selber Wölfe in die DEL2 vor drei Jahren arbeiten die beiden Clubs vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Dies soll auch weiter so bleiben. Darüber hinaus werden die Porzellanstädter zukünftig auch mit den TecArt Black Dragons Erfurt eng zusammenarbeiten, um junge Talente optimal zu fördern. Damit wollen die Porzellanstädter das Thema „Kooperationspartnerschaft“ auf ein neues Level heben.

Spielpraxis für die jungen Akteure

Die Selber Wölfe und der Höchstadter EC gehen mit ihrer Kooperation in die nunmehr vierte Saison. Darüber hinaus haben sie mit den TecArt Black Dragons einen weiteren Kooperationspartner aus der Oberliga gefunden. Sinn der Zusammenarbeit ist, junge Spieler per Förderlizenz beim Kooperationspartner zum Einsatz kommen zu lassen. In der Praxis werden dies vor allem Spieler sein, die bei den Selber Wölfen unter Vertrag stehen und aufgrund der begrenzten Plätze im Kader bei den Spielen nicht zum Zuge kommen. Diese werden dann zum Oberligisten Höchstadter EC oder TecArt Black Dragons Erfurt abgestellt und bekommen dort die Spielpraxis, die gerade für die Entwicklung der jungen Talente so immens wichtig ist. Im Gegenzug besteht auch umgekehrt die Möglichkeit, dass sich Spieler der beiden Oberligisten durch besondere Leistungen für Trainingseinheiten oder gar Einsätze in der DEL2 bei den Selber Wölfen empfehlen. So standen beispielweise in der vergangenen Saison mehrmals die Alligatoren-Goalies Justin Spiewok als auch Nico Zimmermann im Wölfe-Kader. Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike zu den dahinterstehenden Überlegungen: „Ich freue mich sehr, dass wir diese beiden Kooperationspartner behalten und gewinnen können. Mit Höchstadt setzen wir eine mehrjährige Zusammenarbeit fort und mit Erfurt gewinnen wir einen 4 Sterne Standort als Partner, der zuverlässig und stetig Talente hervorbringt und entwickelt. Ich kenne die Verantwortlichen beider Vereine schon seit vielen Jahren und wir wollen gemeinsam eine Strategie für die Zukunft entwickeln. Junge Spieler werden die Chancen haben, sich im Nachwuchs zu entwickeln und sich dann über die Oberliga bis in die DEL 2 zu arbeiten. Die jeweiligen Entfernungen lassen eine gute Zusammenarbeit zu und wir freuen uns auf die kommenden Jahre.“

Alligators und Wölfe gehen ins vierte gemeinsame Jahr

Die Verantwortlichen des Höchstadter EC und der Selber Wölfe betonen, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit aus den vergangenen drei Jahren gerne fortgeführt wird. Neben der räumlichen Nähe, die die Reisestrapazen für die betroffenen Spieler möglichst niedrig hält, sprechen viele weitere Argumente für eine Fortführung der Kooperation: Man kennt und schätzt sich, Absprachen werden eingehalten und man unterstützt sich gegenseitig so gut es möglich ist. So war man sich schnell darüber einig, das fortzuführen, was sich über die vergangen drei Jahre gut entwickelt und bewährt hat.

Zweiter Kooperationspartner für bestmögliche Talentförderung

Da die Selber Wölfe eine ganze Reihe von jungen Spielern im Kader hat, die mit einer Förderlizenz ausgestattet werden können, macht es Sinn, neben dem Höchstadter EC einen weiteren Kooperationspartner zu haben, der gewillt ist, den jungen Talenten Spielpraxis zu geben und sie weiterzuentwickeln. Diesen zusätzlichen Partner-Club haben die Selber Wölfe mit den TecArt Black Dragons Erfurt gefunden. Erfurt ist aktuell im DEB-Nachwuchskonzept mit 4 Sternen ausgezeichnet, Auch mit den Thüringern soll eine vertrauensvolle und erfolgreiche Partnerschaft als Basis für die optimale Förderung junger Talente, die die Chance haben sich nahtlos über den Nachwuchs und die Oberliga in die DEL2 zu entwickeln, aufgebaut werden.