Selber WÃ¶lfe besetzen ihre vierte Kontingentstelle

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe sind auf ihrer Suche nach einem passenden Import-Stürmer mit dem US-Amerikaner Ryan Smith fündig geworden. Für den 27-Jährigen,...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe sind auf ihrer Suche nach einem passenden Import-Stürmer mit dem US-Amerikaner Ryan Smith fündig geworden.

Für den 27-Jährigen, der in den letzten Jahren überwiegend in der nordamerikanischen Profiliga ECHL aktiv war, ist Selb die erste Europa-Station. Der Angreifer wird am Mittwoch in der Porzellanstadt erwartet und wird voraussichtlich bereits am Wochenende einsatzbereit sein.

Über die NCAA und SPHL in die ECHL

Ryan Smith wurde in Roanoke, Virginia, geboren und durchlief die typische nordamerikanische Eishockey-Ausbildung. Nach vier Spielzeiten in der NCAA für die University of Maine, für die er im vierten Jahr auch das Amt des Assistenzkapitäns ausübte, ging es für den Rechtsschützen nach einem Jahr in der SPHL weiter in die ECHL zu Adirondack Thunder, für die der US-Amerikaner die letzten vier Spielzeiten auflief. Per Leihe absolvierte der Stürmer in dieser Zeit auch fünf Partien in der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga, der AHL, bei den Springfield Thunderbirds.

Vielseitiger Stürmer

Wölfe-Headcoach Craig Streu bekommt mit Ryan Smith einen vielseitigen Angreifer in seinen Mannschaftskader: „Ryan ist ein Spieler, der die Eisfläche von vorne bis hinten bearbeitet und uns in allen Bereichen weiterhelfen kann.“

Erfahrung auf der großen Eisfläche vorhanden

Ryan Smith beschreibt sich selbst „als einen 2-Wege-Stürmer. Ich bin ein guter Skater, habe einen guten Schuss und weiß meine Größe gut einzusetzen. Ich kann offensiv spielen, dabei aber auch in der Defensive Verantwortung übernehmen. Ich bin besonders gut im Unterzahlspiel und bin in allen Situationen einsetzbar“. Obwohl Selb die erste Station in Europa für Ryan Smith sein wird, befürchtet er keine großen Anpassungsschwierigkeiten an die größere Eisfläche: „Da ich bereits im Jahr 2014 in Tschechien und der Slowakei für das Team USA am Ivan-Hlinka-Turnier teilgenommen und zudem zwei Jahre lang die Vorbereitungsschule von Northwood in Lake Placid besucht habe, konnte ich bereits Erfahrung auf der olympischen Fläche sammeln. Mit dieser Erfahrung und meiner läuferischen Qualität wird es nicht allzu lange dauern, bis ich mich an die größere Spielfläche gewöhnt habe.“ Den Schritt nach Europa und insbesondere Deutschland hat der 27-Jährige natürlich nicht gemacht, ohne sich vorab zu informieren: „Ich habe viele Informationen über die DEL2 von meinen alten Teamkameraden Shawn Weller und Colin Long erhalten. Shawn hat sieben Jahre – hauptsächlich für Bietigheim – in der Liga gespielt und Colin war drei Jahre in der DEL aktiv und lebt jetzt in Deutschland.“ Ryan Smith, der am Mittwoch in Selb erwartet wird, ist jedenfalls schon so richtig heiß auf seine ersten Einsätze mit dem Wolfsrudel, die voraussichtlich schon am kommenden Wochenende anstehen: „Meine Saisonziele sind, den Selber Wölfen zu Siegen verhelfen kann und mein Bestes aufs Eis und in unser Spiel einzubringen. Ich freue mich sehr darauf, anzufangen und jeden in der Organisation sowie natürlich auch die Fans kennenzulernen.“

Selber Wölfe, DEL2 – neu, zuletzt Adirondack Thunder, ECHL

Ryan Smith

Geburtstag: 04.04.1997

Geburtsort: Roanoke, Virginia, USA

Größe: 1,85 m

Gewicht: 93 kg

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV