Selber Wölfe besetzen die zweite Importstelle

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe treiben ihre Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran und haben mit Simon Boyko ihre zweite Kontingentstelle besetzt.

Der 27-jährige Kanadier wechselt vom Ligakonkurrenten EV Füssen in die Porzellanstadt und soll der Offensive der Wölfe zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Erfahrung aus der Oberliga und klare Ziele

Simon Boyko bringt nicht nur internationale Erfahrung, sondern auch wertvolle Oberliga-Kenntnisse mit nach Selb. In der vergangenen Saison sammelte der Rechtsschütze beim EV Füssen wichtige Eindrücke von Liga und Spielweise. „Durch meine Zeit in der Liga habe ich viel Erfahrung gesammelt – sowohl darüber, wie die Liga funktioniert, als auch darüber, wie die einzelnen Teams spielen. Es ist eine gute, sehr umkämpfte Liga. Man muss in jedem Spiel alles geben, nichts wird einem geschenkt“, so Simon Boyko. „Ich freue mich sehr darauf, dieses Jahr mit einem Top-Team um Siege und Erfolge zu kämpfen.“

Rechtsaußen mit Scorermentalität

Der in Mississauga (Ontario) geborene Stürmer ist in der Regel auf dem rechten Flügel zu Hause und gilt als offensiv ausgerichteter Spieler mit ausgeprägtem Torinstinkt. „Ich würde mich selbst als Spieler beschreiben, der Tore schießen und Punkte für den Teamerfolg produzieren will“, erklärt der Kanadier. „Gleichzeitig hasse ich es zu verlieren – ich tue alles dafür, dass das Team erfolgreich ist und Spiele gewinnt.“ Auch die sportliche Leitung der Selber Wölfe ist von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt. Sportlicher Leiter Frank Hördler sagt über den Neuzugang: „Simon Boyko bringt genau die Qualitäten mit, die wir uns für unseren Offensivbereich wünschen. Er ist ein dynamischer, torgefährlicher Spieler mit hohem Tempo, starkem Abschluss und ausgeprägtem Spielverständnis.“

Bewusste Entscheidung für Selb

Der Wechsel nach Selb war für Simon Boyko eine klare Entscheidung – sowohl aus sportlichen als auch aus atmosphärischen Gründen. „Ich habe mich für Selb entschieden, weil ich überzeugt bin, dass diese Mannschaft um die Meisterschaft mitspielen kann und das Potenzial für einen tiefen Playoff-Run hat“, sagt der Kanadier.

Hohe Erwartungen an sich und das Team

Für die kommende Saison hat sich der Rechtsschütze ambitionierte Ziele gesetzt – sowohl persönlich als auch als Teil der Mannschaft. „Mein persönliches Ziel ist es, mit meiner Leistung zum Teamerfolg beizutragen und in jedem Spiel ein Faktor zu sein“, so der Neuzugang. „Als Team erwarte ich, dass wir oben in der Tabelle stehen, die Playoffs erreichen und dort möglichst weit kommen.“

Vorfreude auf die Fans der Selber Wölfe

Bereits aus seiner Zeit als Gegenspieler kennt Simon Boyko die Stimmung in der NETZSCH Arena. „Ich erinnere mich noch gut daran, wie leidenschaftlich die Fans waren und wie voll die Halle war. Es war auswärts definitiv ein schweres Umfeld“, blickt der 27-Jährige zurück. „Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, auf der positiven Seite zu stehen und vor diesen Fans zu spielen.“