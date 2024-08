Selber EigengewÃ¤chs fÃ¼r den DEL2-Kader

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe geben mit Max Klughardt einem echtem Eigengewächs die Chance, sich in der DEL2 zu beweisen. Er hat den...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe geben mit Max Klughardt einem echtem Eigengewächs die Chance, sich in der DEL2 zu beweisen.

Er hat den gesamten Nachwuchsbereich der Selber Wölfe Juniors durchlaufen und im Seniorenbereich sogar schon Oberliga-Luft schnuppern können. In der kommenden Saison wird er voll im DEL2-Kader integriert und soll die bestmögliche Förderung erhalten.

Eigengewächse sind die Vorbilder für die Nachwuchscracks

Was haben Frank Hördler, Maximilian Gläßl und Max Klughardt gemeinsam? Alle drei haben – zumindest zeitweise – im Selber Nachwuchs gespielt. Während es Max Gläßl schon in jungen Jahren erst nach Regensburg und dann ins Ausland verschlagen hat, durchliefen die anderen beiden alle Altersklassen bei ihrem Heimatverein. In der kommenden Saison gehören sie allesamt dem DEL2-Kader der Selber Wölfe an und sind dadurch natürlich die besten Vorbilder für die heimischen Nachwuchscracks. Zeigen doch diese Beispiele, dass man es mit Talent, Fleiß und Ehrgeiz bis hinauf zu den Profis schaffen kann. Denn genau das ist ja das ausdrückliche Ziel: Zukünftig sollen mehr Eigengewächse für den DEL2-Kader ausgebildet werden. Max Klughardt trauen die Verantwortlichen diesen Sprung jedenfalls zu, wie Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike bestätigt: „Er wird voll in den DEL2-Kader integriert und durch unser Trainerteam bestmöglich gefördert. Selbstverständlich trauen wir ihm zu, diesen Schritt zu machen. Sollte es nicht gleich für den DEL2-Kader reichen, werden wir in Abstimmung mit unseren Kooperationspartnern aus der Oberliga andere Optionen finden, dass er Spielpraxis bekommt und sich gut entwickeln kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Max. Er soll ein Vorbild und Wegweiser für die vielen jungen Eishockeyspieler aus der Region und unserem VER werden.“

„Es ist für mich eine große Ehre, dass ich diese Chance bekomme“

Der 19-jährige Max Klughardt ist variabel als Stürmer oder als Verteidiger einsetzbar, wurde er doch in der letzten Saison zum Verteidiger umfunktioniert und wusste auf der neuen Position gleich zu gefallen: „Bis zum letzten Jahr habe ich eigentlich in jeder Jugendmannschaft als Stürmer agiert. Dann hatten wir in unserem U20-Team nicht genügend Verteidiger und ich habe mich bereiterklärt, auf dieser Position zu spielen. Das hat auf Anhieb super funktioniert und hat auch den Trainern gefallen. Im DEL2-Kader bin ich als Verteidiger eingeplant, bin aber eben auch flexibel einsetzbar.“ Sich selbst beschreibt Max Klughardt als „ehrgeizigen, harten Spieler, der das körperbetonte Spiel mag und sich gut in der Offensive mit einschalten kann“.

Letzte Saison lief er gleich für vier verschiedene Teams auf: Für die U20 DNL3-Mannschaft der Selber Wölfe Juniors, für das Landesliga-Team des VER Selb sowie per Förderlizenz bzw. Leihe in der Bayernliga für den ERV Schweinfurt und in der Oberliga Süd für die Bayreuth Tigers. Somit ist das Senioren-Eishockey für den Linksschützen kein absolutes Neuland, was er auch als Vorteil für sich sieht: „Der Unterschied zwischen DNL und Senioren-Eishockey ist riesig. Deshalb war es für mich umso besser, dass ich in den unteren Ligen Erfahrungen sammeln konnte.“ Priorität hat für den 19-Jährigen nicht nur das Eishockey, sondern parallel dazu auch noch der erfolgreiche Abschluss seiner Berufsausbildung. Dieser Doppelbelastung sieht er jedoch gelassen entgegen und weiß ganz genau, was er in der anstehenden Saison erreichen will: „Dass ich die Chance im DEL2-Kader bekomme, ist für mich eine große Ehre und ich werde sie natürlich nutzen! Ich möchte mich auf und neben dem Eis weiterentwickeln und der Mannschaft mit meinen Stärken helfen. Am Ende der Saison möchte ich mit der DEL2-Mannschaft die Pre-Playoffs erreicht haben und darüber hinaus wünsche ich mir, mit der U20 aufzusteigen.“

Max Klughardts Karriere in Zahlen