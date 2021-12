Selb: “Wir werden uns gemeinsam aus dieser Situation herauskämpfen”

Selb. (PM VER) Der Corona-Rückschlag, der dezimierter Kader, der Abgang von Goalie Evan Weninger und dann auch noch die herbe “Klatsche” Sonntagabend in Ravensburg...

Selb. (PM VER) Der Corona-Rückschlag, der dezimierter Kader, der Abgang von Goalie Evan Weninger und dann auch noch die herbe “Klatsche” Sonntagabend in Ravensburg – aktuell läuft es alles andere als Rund bei den Selber Wölfen.

Anlass genug für ein Gespräch mit den beiden Vorstandsmitgliedern Jürgen Golly und Thomas Manzei zur aktuellen Situation zu führen.

Abgang von Evan Weninger

Hohe Wellen schlug am Samstag die Nachricht, dass der Vertrag mit dem kanadischen Torhüter Evan Weninger aufgelöst wurde: “Herbert Hohenberger und wir als Vorstandschaft haben vergangene Woche gemeinsam entschieden, dass es besser wäre, einen Spieler mit deutschem Pass auf dieser Position zu haben. Dadurch bietet sich uns die Möglichkeit, vier Kontingentspieler auf dem Feld einzusetzen. Über diesen Entschluss haben wir umgehend den Agenten von Evan in Kenntnis gesetzt und ihn gebeten, sich um eine Alternative für ihn umzusehen. Dass es dann so ungewöhnlich schnell ging, hat uns auch etwas überrascht. Wir wollten Evan jedoch keine Steine in den Weg legen und ihm diese Chance auch nicht verbauen”, erklärt Jürgen Golly die Geschehnisse der letzten Woche. Thomas Manzei ergänzend dazu: “Evan wäre sehr gerne in Selb geblieben, akzeptiert aber unsere Entscheidung, sowie die Situation des Vereins und begreift seinen Wechsel auch als Chance für sich und seine weitere Entwicklung. Es gibt keinerlei Irritationen oder böses Blut zwischen Evan und uns.”