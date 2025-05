Selb: Weitere Planungen ohne Smith und Plauschin

Selb. (PM Wölfe) Der US-Amerikaner Ryan Smith als auch Jeroen Plauschin werden kommende Saison nicht mehr für die Selber Wölfe auflaufen und sich anderen Clubs anschließen.

Sehr gute Nachverpflichtung

Mit der Verpflichtung von Ryan Smith im Januar reagierten die Selber Wölfe auf das verletzungsbedingte vorzeitige Saisonende von Mark McNeill. Für den 28-jährigen Stürmer war die Porzellanstadt die erste Europa-Station seiner Karriere. Der Rechtsschütze konnte die in ihn gesteckten Erwartungen von Beginn an erfüllen, erzielte in 36 Partien 17 Tore und steuerte 20 Vorlagen bei. Nicht zuletzt deshalb wird Ryan Smith den Weg in die Oberliga nicht mit antreten. Wohin es den Angreifer ziehen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Abschied von Jeroen Plauschin

Der 23-jäghrige Verteidiger Jeroen Plauschin verbrachte zwei Spielzeiten bei den Selber Wölfen. Dabei kam der gebürtige Berliner zu 114 Pflichtspieleinsätzen (0 Tore, 13 Vorlagen). Besonders in seiner ersten Saison wusste der Linksschütze durch seine Zuverlässigkeit zu überzeugen und avancierte zum Spieler mit der besten +/- – Statistik des Wölfe-Kaders. Auch Jeroen Plauschin wird den Weg in die Oberliga nicht mitgehen und sich einer neuen Herausforderung stellen.

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Ryan Smith und Jeroen Plauschin für ihren Einsatz und wünschen ihnen für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat alles Gute!

