Selb: Verteidigertalent neu im Wolfsrudel

Selb. (PM Wölfe) Amadeus Egger kann mit seinen 22 Jahren schon auf 133 EBEL (ICEHL)-Spiele sowie auf 22 Einsätze in der Alps-Hockey-League zurückblicken.

Selbst in der Champions-Hockey-League hat der junge Verteidiger schon bei 6 Partien mitgewirkt. Nun möchte der defensivstarke Linksschütze sich mit unseren Selber Wölfen in der DEL2 etablieren. Leider war Amadeus Egger am gestrigen Nachmittag bei seiner Anreise nach Selb in einen Autounfall verwickelt, so dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen können, wann er für unsere Wölfe einsatzfähig sein wird.

Jung und hungrig

Amadeus Egger passt sehr gut ins Anforderungsprofil unserer Selber Wölfe. Zum einen hat er schon Erfahrung aus über 100 Partien in der höchsten österreichischen Liga sammeln können und zum anderen fällt er noch unter die U23-Spielerkategorie. Denn auch hier gilt es ja in der DEL2 knallharte Anforderungen bezüglich der Anzahl an Spielern auf dem Spielberichtsbogen mit regulären Lizenzen, U23- und U21-Lizenzen zu erfüllen. Unser Headcoach Herbert Hohenberger jedenfalls freut sich schon auf seinen Landsmann: „Amadeus ist ein junger Verteidiger, der mit seinen jungen Jahren schon einige Spiele in der höchsten österreichischen Liga absolviert hat. Man darf von ihm keine offensiven Wunderdinge erwarten, aber dafür ist er auch nicht verpflichtet worden. Amadeus soll und wird uns mit seiner Größe und Fitness in der Verteidigung mehr Tiefe geben.“