Selb und HÃ¶chstadt werden Kooperationspartner

Selb / Höchstadt. (PM Alligators/Wölfe) In der vergangenen Saison standen sie sich noch als Gegner gegenüber, nun treten die Selber Wölfe eine Liga höher an und die beiden fränkischen Vereine einigen sich auf künftige Zusammenarbeit: Durch die Kooperation mit dem VER Selb haben die Höchstadt Alligators erstmals einen DEL2-Verein als Partner an ihrer Seite.

„Mit den Vereinbarungen, die wir getroffen haben, haben wir einen guten gemeinsamen Nenner gefunden. Nun liegt es an allen Beteiligten, diese auch entsprechend in der Praxis umzusetzen“, so Wölfe-Coach Herbert Hohenberger.

„Es ist wichtig, dass unsere Spieler Spielpraxis sammeln, bevor sie auf der Bank oder gar der Tribüne sitzen und zuschauen müssen. Höchste Priorität hat aber, dass die Jungs, wenn sie nach Höchstadt fahren oder umgekehrt, auch eingesetzt werden und nicht nur auf dem Spielberichtsbogen stehen“, gibt Herbert Hohenberger einen Einblick in die Spielregeln der Kooperation.

„Von dieser Kooperation werden beide Seiten profitieren“, ist auch Jörg Schobert, Sportvorstand der Alligators überzeugt, denn auch die jungen Talente im Kader der Höchstadt Alligators erhalten so die Möglichkeit DEL2-Luft zu schnuppern und sich in Selb zu zeigen.

Beide Vereine arbeiteten in der Vergangenheit auf Vorstandsebene bereits gut zusammen und freuen sich nun auf die neue Partnerschaft.

Ein interessantes Detail der Vereinbarung beider Vereine verrät Herbert Hohenberger: „Mit Dominik Zbaranski und Anton Seidel stehen zwei ganz junge, talentierte Spieler im Kader der Alligators, die sich bei uns zumindest mal im Training zeigen und DEL2-Luft schnuppern sollen. Mal sehen, wie sie sich machen und ob mehr daraus wird.“