Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Selber Wölfe Selb: Sechs Testspiele und ein Wiedersehen mit gleich mehreren „guten alten Bekannten“
Selber Wölfe

Selb: Sechs Testspiele und ein Wiedersehen mit gleich mehreren „guten alten Bekannten“

Selber Wölfe treffen auf alte Bekannte, Nord-Rivalen und den Kooperationspartner aus Amberg

25. Juli 20262 Mins read49
Share
Fans der Selber Wölfe - © Mario Wiedel
Share

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben ihr Vorbereitungsprogramm für die Saison 2026/2027 komplettiert.

Insgesamt sechs Testspiele stehen für das Wolfsrudel auf dem Programm. Dabei treffen die Porzellanstädter auf die Nord-Oberligisten Saale Bulls Halle und Icefighters Leipzig, den Bayernligisten Wild Lions Amberg sowie den Oberliga-Süd-Konkurrenten Höchstadt Alligators.

Wiedersehen mit den Saale Bulls Halle

Den Auftakt der Testspielserie bilden gleich zwei Duelle mit den Saale Bulls Halle. Gegen die Sachsen-Anhalter lieferten sich die Wölfe in der vergangenen Saison eine intensive erste Playoff-Runde. Nun kommt es Ende August zu einem erneuten Kräftemessen auf dem Eis. Für zusätzliche Brisanz sorgen dabei zwei bekannte Gesichter im Trikot der Bulls: Mit Robert Hechtl und Marcel Tabert stehen mittlerweile zwei ehemalige Selber Akteure im Kader der Hallenser.

29.08.2026 | 14:30 Uhr
Selber Wölfe – Saale Bulls Halle

30.08.2026 | 16:00 Uhr
Saale Bulls Halle – Selber Wölfe

Wiedersehen mit „Schwambo“

Eine Woche später wartet mit den Icefighters Leipzig der nächste Vertreter der Oberliga Nord auf die Selber Wölfe. Die beiden Begegnungen versprechen ebenfalls interessante Geschichten, denn mit Daniel Schwamberger trägt ein weiterer Ex-Wolf inzwischen das Trikot der Leipziger. Die Vergleiche mit einem ambitionierten Nord-Team bieten eine wertvolle Standortbestimmung in der entscheidenden Phase der Saisonvorbereitung.

04.09.2026 | 20:00 Uhr
Selber Wölfe – Icefighters Leipzig

06.09.2026 | 16:00 Uhr
Icefighters Leipzig – Selber Wölfe

Gastspiel beim Kooperationspartner in Amberg

Besonders freundschaftlich geht es beim Vergleich mit dem Kooperationspartner Wild Lions Amberg zu. Die Partie in der Oberpfalz steht ganz im Zeichen der erfolgreichen Nachwuchsarbeit der Selber Wölfe. Mit Timon Bätge, Mauriz Silbermann, Max Gimmel und Lukas Klughardt stehen aktuell gleich vier Spieler im Kader der Wild Lions, die den Sprung aus dem Selber Nachwuchs bis in die erste Mannschaft der Wölfe geschafft haben und mittlerweile in Amberg wichtige Rollen einnehmen.

11.09.2026 | 20:00 Uhr
ERSC Amberg – Selber Wölfe

Generalprobe gegen die Höchstadt Alligators

Den Abschluss der Vorbereitung bildet das Gastspiel bei den Höchstadt Alligators. Das Duell mit dem Oberliga-Süd-Konkurrenten dürfte bereits einen Vorgeschmack auf die anstehende Hauptrunde liefern. Auch hier warten bekannte Gesichter auf die Selber Anhänger: Mit Nico Zimmermann und Leon Dalldush stehen zwei ehemalige Wölfe im Aufgebot der Mittelfranken.

13.09.2026 | 16:00 Uhr
Höchstadt Alligators – Selber Wölfe

Alle Vorbereitungsspiele auf einen Blick

29.08.2026, 14:30 Uhr: Selber Wölfe – Saale Bulls Halle
30.08.2026, 16:00 Uhr: Saale Bulls Halle – Selber Wölfe
04.09.2026, 20:00 Uhr: Selber Wölfe – Icefighters Leipzig
06.09.2026, 16:00 Uhr: Icefighters Leipzig – Selber Wölfe
11.09.2026, 20:00 Uhr: ERSC Amberg – Selber Wölfe
13.09.2026, 16:00 Uhr: Höchstadt Alligators – Selber Wölfe

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

139
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Korbinian Benz wechselt ins Piraten-Lager

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Selber WölfeTransfer-News

Mit Rückenwind ins zweite Profijahr: Daniel Ulrich bleibt ein Wolf

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe können auch in der kommenden Saison...

By14. Juli 2026
ERSC AmbergSelber Wölfe

Selber Wölfe und Wild Lions Amberg setzen erfolgreiche Partnerschaft fort

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und die Wild Lions Amberg werden...

By12. Juli 2026
Selber WölfeTransfer-News

Kuqi bleibt auch 2026/27 ein Wolf

Selb. (PM Wölfe) Mit Fabjon Kuqi bleibt ein Routinier den Wölfen treu,...

By25. Juni 2026
Selber Wölfe

Gezielt weiterentwickeln – Jonas Hördler bleibt in Selb

Selb. (PM Wölfe) Nach seinem ersten Jahr im Profibereich verlängern die Selber...

By12. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten