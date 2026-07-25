Selb: Sechs Testspiele und ein Wiedersehen mit gleich mehreren „guten alten Bekannten“

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben ihr Vorbereitungsprogramm für die Saison 2026/2027 komplettiert.

Insgesamt sechs Testspiele stehen für das Wolfsrudel auf dem Programm. Dabei treffen die Porzellanstädter auf die Nord-Oberligisten Saale Bulls Halle und Icefighters Leipzig, den Bayernligisten Wild Lions Amberg sowie den Oberliga-Süd-Konkurrenten Höchstadt Alligators.

Wiedersehen mit den Saale Bulls Halle

Den Auftakt der Testspielserie bilden gleich zwei Duelle mit den Saale Bulls Halle. Gegen die Sachsen-Anhalter lieferten sich die Wölfe in der vergangenen Saison eine intensive erste Playoff-Runde. Nun kommt es Ende August zu einem erneuten Kräftemessen auf dem Eis. Für zusätzliche Brisanz sorgen dabei zwei bekannte Gesichter im Trikot der Bulls: Mit Robert Hechtl und Marcel Tabert stehen mittlerweile zwei ehemalige Selber Akteure im Kader der Hallenser.

29.08.2026 | 14:30 Uhr

Selber Wölfe – Saale Bulls Halle

30.08.2026 | 16:00 Uhr

Saale Bulls Halle – Selber Wölfe

Wiedersehen mit „Schwambo“

Eine Woche später wartet mit den Icefighters Leipzig der nächste Vertreter der Oberliga Nord auf die Selber Wölfe. Die beiden Begegnungen versprechen ebenfalls interessante Geschichten, denn mit Daniel Schwamberger trägt ein weiterer Ex-Wolf inzwischen das Trikot der Leipziger. Die Vergleiche mit einem ambitionierten Nord-Team bieten eine wertvolle Standortbestimmung in der entscheidenden Phase der Saisonvorbereitung.

04.09.2026 | 20:00 Uhr

Selber Wölfe – Icefighters Leipzig

06.09.2026 | 16:00 Uhr

Icefighters Leipzig – Selber Wölfe

Gastspiel beim Kooperationspartner in Amberg

Besonders freundschaftlich geht es beim Vergleich mit dem Kooperationspartner Wild Lions Amberg zu. Die Partie in der Oberpfalz steht ganz im Zeichen der erfolgreichen Nachwuchsarbeit der Selber Wölfe. Mit Timon Bätge, Mauriz Silbermann, Max Gimmel und Lukas Klughardt stehen aktuell gleich vier Spieler im Kader der Wild Lions, die den Sprung aus dem Selber Nachwuchs bis in die erste Mannschaft der Wölfe geschafft haben und mittlerweile in Amberg wichtige Rollen einnehmen.

11.09.2026 | 20:00 Uhr

ERSC Amberg – Selber Wölfe

Generalprobe gegen die Höchstadt Alligators

Den Abschluss der Vorbereitung bildet das Gastspiel bei den Höchstadt Alligators. Das Duell mit dem Oberliga-Süd-Konkurrenten dürfte bereits einen Vorgeschmack auf die anstehende Hauptrunde liefern. Auch hier warten bekannte Gesichter auf die Selber Anhänger: Mit Nico Zimmermann und Leon Dalldush stehen zwei ehemalige Wölfe im Aufgebot der Mittelfranken.

13.09.2026 | 16:00 Uhr

Höchstadt Alligators – Selber Wölfe

Alle Vorbereitungsspiele auf einen Blick

29.08.2026, 14:30 Uhr: Selber Wölfe – Saale Bulls Halle

30.08.2026, 16:00 Uhr: Saale Bulls Halle – Selber Wölfe

04.09.2026, 20:00 Uhr: Selber Wölfe – Icefighters Leipzig

06.09.2026, 16:00 Uhr: Icefighters Leipzig – Selber Wölfe

11.09.2026, 20:00 Uhr: ERSC Amberg – Selber Wölfe

13.09.2026, 16:00 Uhr: Höchstadt Alligators – Selber Wölfe

139 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht