Selb: Letzte Tests gegen die Saale Bulls Halle und ein Neuzugang

Selb. (PM Wölfe) Zweimal testen die Selber Wölfe an diesem Wochenende noch. Beide Male heißt der Gegner Saale Bulls Halle. Am Freitag um 20:00...

Selb. (PM Wölfe) Zweimal testen die Selber Wölfe an diesem Wochenende noch.

Beide Male heißt der Gegner Saale Bulls Halle. Am Freitag um 20:00 Uhr tritt das Wolfsrudel in Halle an, am Sonntag um 18:30 Uhr steigt das Rückspiel in der NETZSCH-Arena. Beide Partien werden auch live auf Sprade TV übertragen.

Formkurve

Ordentliche Leistungen lieferten die Cracks von Headcoach Sergej Waßmiller am letzten Wochenende beim EV Landshut und bei der Heimpremiere gegen die Höchstadt Alligators ab. Das Hauptaugenmerk liegt in der Vorbereitung sowieso auf dem Umsetzen von neu einstudierten Spielzügen und dem Testen verschiedener Reihenzusammenstellungen. Da darf man die Ergebnisse auch nicht überbewerten, wenngleich das Auftreten der Vorwerk-Cracks beim stark einzuschätzenden Ligakonkurrenten Landshut durchaus ansprechend war.

Mauriz Silbermann blickt voraus

Mauriz Silbermann: „Wir haben diese Woche gut genutzt und intensiv trainiert, haben viel Augenmerk auf Zweikämpfe, das Verhalten in der defensiven Zone und auf Über- und Unterzahlspiel gelegt. Darüber hinaus haben wir abseits vom Eis viel Videoanalyse betrieben. Am Mittwoch waren wir gemeinsam in Hof im Kletterpark und anschließend noch Essen. Das war eine gute Gelegenheit, als Team zusammenzufinden. Es ist wichtig, dass sich jeder versteht und ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Jetzt stehen die letzten beiden Testspiele an, bevor es dann nächste Woche richtig losgeht. Wir wollen konzentrierte Leistungen zeigen, die Dinge besser machen, die letzte Woche noch nicht so geklappt haben, dem Spielplan folgen und sehen, dass wir dann gut auf die nächste Woche vorbereitet sind.“

Lineup

Nach Verletzungspause zurückkehren ins Lineup wird McNeill. Lavallée, Fern und Naumann müssen weiterhin pausieren. Deeg musste Headcoach Waßmiller diese Woche leider zusätzlich auf der Verletztenliste ergänzen.

Weiteres vielversprechendes Talent für die Selber Wölfe

Martin Hlozek stürmt die kommenden beiden Jahre fürs Wolfsrudel

Der 22-jährige Martin Hlozek wechselt kurzfristig von den Dresdner Eislöwen zu den Selber Wölfen und erhält in der Porzellanstadt einen Zweijahresvertrag. Zuvor agierte der Stürmer, der in Augsburg und bei Red Bull Salzburg eine hervorragende Ausbildung genoss, für Peiting und Memmingen in der Oberliga Süd als auch für die Ravensburg Towerstars in der DEL2. Headcoach Sergej Waßmiller kennt seinen neuen Schützling schon viele Jahre und freut sich, ihn zu einem gestandenen DEL2-Spieler zu entwickeln.

Über Augsburg und Salzburg zum „Rookie of the Year“ in der Oberliga Süd

Der in Zabreh in der Tschechischen Republik geborene Martin Hlozek verbrachte seine Jugend hauptsächlich beim Augsburger EV, wo er – unterbrochen von einem kurzen Gastspiel beim EV Regensburg – bis zur U20 spielte. Anschließend ging es für Martin für ein Jahr zu Red Bull Salzburg, ehe er 2020/2021 beim EC Peiting den Sprung in die Oberliga Süd (26 Spiele, 29 Scorerpunkte) wagte und dort sofort zum „Rookie of the Year“ gewählt wurde. Letzte Saison stand Martin bei den Ravensburg Towerstars unter Vertrag und kam in der DEL2 auf 41 Einsätze sowie auf 4 Spiele beim Kooperationspartner Memmingen Indians in der Oberliga Süd.

Ein Talent mit Entwicklungspotenzial

Der Headcoach und sein neuer Schützling kennen und schätzen sich schon viele Jahre, wie uns Sergej Waßmiller verrät: „Ich kenne Martin schon einige Jahre. Bereits als er noch in Augsburg in der DNL spielte, hat er oft bei mir in Memmingen mittrainiert. Bei Red Bull Salzburg hat er noch einmal eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Letztes Jahr wurde er dann auch von Ravensburg für ein paar Spiele nach Memmingen abgestellt und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“ Nun ist die Aufgabe, dieses Talent zu einem gestandenen DEL2-Profi weiterzuentwickeln: „Martin bringt Talent mit und nun gilt es, aus diesem Talent etwas zu machen. Die Übergangsphase vom Nachwuchs- zum Senioren-Eishockey ist schwierig. Ich erwarte mir viel von Martin, er ist ein Perspektivspieler, aber es gibt auch noch einiges zu tun. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten und bin glücklich darüber, dass wir einen so talentierten Spieler nach Selb holen konnten“, so Waßmiller weiter.

„Ich will immer mein bestes Eishockey spielen“

Martin Hlozek sollte eigentlich in der kommenden Saison für die Dresdner Eislöwen auflaufen, nun wechselt er kurzfristig nach Selb, weil er dort eine bessere Perspektive für sich sieht: „Einer der wichtigsten Gründe für meinen Wechsel ist sicherlich, dass Sergej nun Trainer in Selb ist. Mein Bruder hat schon unter ihm gespielt ich selbst kenne ihn auch schon aus Memmingen und war super zufrieden mit ihm. Ich denke, dass ich mich in Selb gut weiterentwickeln kann. Ich werde immer hart trainieren und gut arbeiten, um mir möglichst viel Eiszeit zu verdienen. Zudem will ich natürlich immer mein bestes Eishockey spielen.“ Einen seiner neuen Mannschaftskameraden kennt Martin auch schon ganz gut: „Lukas Vantuch kenne ich noch von früher und stand schon länger in Kontakt mit ihm. Insgesamt denke ich, dass wir in diesem Jahr in Selb ein super Team haben und wir es weit bringen können.“ Und auch auf die Kulisse in der NETZSCH-Arena freut sich der 22-Jährige: „Ich habe ja schon ein paar Mal mit Peiting und Ravensburg in Selb gespielt und war jedes Mal von der tollen Atmosphäre in der NETZSCH-Arena beeindruckt. Als Auswärtsteam ist es sehr schwer, dagegen anzutreten und einen Sieg zu holen. Deshalb bin ich jetzt froh, auf der richtigen Seite zu stehen und zukünftig für Selb stürmen zu dürfen.“