Selb: Klarer Sieg im ersten Testspiel gegen Oberliga-Nord Aufsteiger Herford

Selb. (PM Wölfe) Mit einem 8:1 Heimsieg über den letztjährigen Vizemeister der Regionalliga West, die Herforder Ice Dragons, beendeten die Selber Wölfe das erste Vorbereitungsspiel in der neuen Saison 2020/2021. Dieser erste Sieg ist der Weg in die richtige Richtung.

Wölfe-Doppelschlag in nur wenigen Sekunden

Die Jungs von Trainer Hohenberger starteten voller Elan in das erste Spiel der Vorbereitung. Schnell und trickreich schaffte es Miglio auf Zuspiel von Slaventinsky und Snetsinger in der vierten Minute zum ersten Tor. Das Chancenübergewicht war auf unserer Seite, nur wenige Sekunden später war es Deeg, der auf 2:0 erhöhte.

Die Gäste aus Herford antworteten jedoch sofort, Lalonde lockte Selbs Goalie aus der Reserve und verkürzte in der sechsten Minute auf 2:1.

Wölfe beißen sich an Ice Dragons fest

Das Eis wurde stark beansprucht, denn die Wölfe drehten jetzt mächtig auf. Bei den Ice Dragons saß Lalonde noch seine Strafzeit ab, während Schiener in der 22. Minute von Hammerbauer und Ondruschka zur richtigen Zeit mit dem Puck versorgt wurde und auf 3:1 erhöhte. Es ging Schlag auf Schlag weiter. Geisberger war als nächster an der Reihe zum 4:1, dann Otte zum 5:1. Die Herforder Ice Dragons wurden nun aggressiver, ließen sich den Puck nur ungern abnehmen und gingen immer wieder mit starken Schüssen auf Weidekamp zu. Nichtsdestotrotz erhöhten die Selber Wölfe erneut: In der 30. Minute ließ Hammerbauer den Puck zum 6:1 im gegnerischen Tor zappeln. Das rege Treiben heizte die Gegner noch mehr an, allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Im Gegenteil, Miglio versuchte in der 35. Minute erneut sein Glück mit Slavetinsky an seiner Seite und schon stand es 7:1.

Die Kampfkraft und das Engagement zahlen sich aus

Im letzten Drittel des Heimspiels gingen die Wölfe noch einmal an ihre Reserven. Zuerst machte es den Eindruck, als seien beide Mannschaften am Limit angekommen und glänzten erst einmal mit Strafzeiten. Die Torschüsse auf beiden Seiten wurden trickreicher, blieben aber ohne Erfolg. Es waren spannende letzte Minuten, die Dragons wollten das Ergebnis zu ihren Gunsten verbessern. Doch es waren einmal mehr die Wölfe, die durch Hammerbauer und Gare in Überzahl Schiener perfekt für den 8:1 Endstand in Szene setzten.

Mannschaftsaufstellungen

Selber Wölfe

Weidekamp (Mnich) – Slavetinsky, Hoffmann, Ondruschka, Otte, Linden, Böhringer, Wenisch, Silbermann – Miglio. Snetsinger, Geisberger, Gare, Hammerbauer, Deeg, Schiener, Zimmermann, Hechtl, Klughardt, Hirschberger

Herforder Ice Dragons

Albrecht Vogel) – Rempel, König, Brinkmann, Bartuli, Schnell, Gärtner – Weikamp, Unger, Böhm, Garten, Kovacs, Bödefeld, Lalonde, Engel, Rinke, Lessard-Adyn, Christmann

Tore, Strafzeiten, Zuschauer

Tore:

4. Min. 1:0 Miglio (Snetsinger, Slavetinsky);

5.Min. 2:0 Deeg (Gare, Hammerbauer);

6. Min. 2:1 Lalonde (Garten; 4/5);

22. Min. 3:1 Schiener (Hammerbauer, Ondruschka; 5/4);

23. Min. 4:1 Geisberger (Miglio);

24. Min. 5:1 Otte (Deeg, Ondruschka);

30. Min. 6:1 Hammerbauer (Gare, Deeg);

36. Min. 7:1 Miglio (Slavetinsky);

59. Min. 8:1 Schiener (Hammerbauer, Gare; 5/4)

Strafzeiten: Selb 4; Herford 10

Zuschauer: 527

Schiedsrichter: Lajoie (Laudenbach, Reitz)