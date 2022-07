„Selb ist eine gute Adresse fÃ¼r junge Spielerâ€œ – Sturmtalent mit „groÃŸem Namen“ kommt zu den WÃ¶lfen

Selb. (PM Wölfe)Moritz Serikow durchlief den Nachwuchs in Landshut und kam in der vergangenen Saison beim EVL zu seinen ersten Einsätzen in der DEL2...

Nun hat der 19-Jährige einen DEL2-Fördervertrag bei unseren Selber Wölfen unterzeichnet und möchte sich in den kommenden beiden Jahren im DEL2-Kader etablieren.

Aus der Landshuter Talentschmiede

Moritz Serikow erhielt in Landshut eine sehr gute Ausbildung und spielte in den höchsten deutschen Nachwuchsligen, zuletzt in der DNL. Zudem kam er in der Saison 2019/2020 zu drei Einsätzen mit der deutschen U17-Nationalmannschaft. Vergangene Saison erarbeitete sich Moritz seine ersten Einsätze im Seniorenbereich, kam zu 4 Einsätzen beim Landshuter Kooperationspartner EHF Passau Black Hawks in der Oberliga Süd als auch zu 5 Spielen mit dem EV Landshut in der DEL2. „Papa“ Alexander Serikow hat ihm das Eishockey quasi mit in die Wiege gelegt. Er spielte unter anderem für Mannheim, München und Kassel in der DEL.

„Wir wollen Moritz auf seinem Weg in die Zukunft fördern“

Andrew Hare freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit Moritz Serikow: „Ich denke, Moritz ist ein guter junger Spieler, der dafür brennt, sein Spiel zu verbessern. Darüber hinaus bin ich schon gespannt darauf, wie er sich ans Profi-Eishockey anpasst. Moritz hat, glaube ich, eine glänzende Zukunft vor sich und bestenfalls kann er bei uns die notwendige Erfahrung sammeln und wir ihm die Ausbildung zukommen lassen, die er dafür benötigt.“

„Ich möchte mich im DEL2-Kader etablieren“

Nun heißt es für Moritz Serikow, der mit einem 2 Jahre laufenden DEL2-Fördervertrag bei unseren Selber Wölfen ausgestattet wurde, die Heimat zu verlassen. Moritz erläutert uns seine Beweggründe für diesen Schritt: „Ich wollte mal raus, mal was anderes sehen, was anderes probieren. Und Selb ist eine gute Adresse für junge Spieler, denen man hier eine echte Chance gibt. Das hat man in den letzten Jahren und insbesondere auch letzte Saison sehen können. Und scheinbar bin ich auch der Richtige für Selb“, lacht der Linksschütze, der ein klares Ziel vor Augen hat. „Ich möchte mich definitiv im DEL2-Kader etablieren. Dafür werde ich alles tun. Und zusammen mit dem Team möchte ich die Playoffs erreichen. Ich bin überzeugt davon, dass wir das Zeug dazu haben.“ Durch seine Einsätze in der vergangenen Saison kann der junge Mann schon einschätzen, was im Profigeschäft auf ihn zukommen wird: „Es war eine große Umstellung im Vergleich zur DNL, sowohl im Hinblick auf die Schnelligkeit als auch in den taktischen Belangen.“