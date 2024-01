„Selb ist ein groÃŸartiger Eishockey-Standort“ – Chad Bassen bleibt bis Saisonende

Selb. (PM Wölfe) Den zunächst bis Mitte Februar laufenden Tryout-Vertrag mit Chad Bassen haben die Selber Wölfe bis Saisonende verlängert. Der 40-jährige Center, der...

Selb. (PM Wölfe) Den zunächst bis Mitte Februar laufenden Tryout-Vertrag mit Chad Bassen haben die Selber Wölfe bis Saisonende verlängert.

Der 40-jährige Center, der Mitte Dezember per Tryout-Vertrag zu den Porzellanstädtern stieß, überzeugte die Verantwortlichen auf ganzer Linie.

Überzeugende Leistungen

Obwohl er eine ungewollt lange „Sommerpause“ hatte, stieß Chad Bassen Mitte Dezember topfit zum Wolfsrudel und wusste trotz der schwierigen Lage, in der sich das Team zu dieser Zeit befand, vom ersten Spiel an zu überzeugen. Der Linksschütze konnte bei den Wölfen in 16 Partien 4 Tore erzielen sowie 9 Vorlagen beisteuern und kassierte 8 Strafminuten. Doch auch in der Defensive steht der Routinier seinen Mann und hilft dem Team mit seiner Erfahrung weiter.

„Chad spielt eine wichtige Rolle“

Wölfe-Headcoach Ryan Foster begrüßt die Entscheidung, weiterhin auf Chad Bassen zu setzen, außerordentlich: „Ich bin sehr froh, dass Chad bis Saisonende bei uns bleibt. Er hat innerhalb sehr kurzer Zeit Verantwortung übernommen und spielt eine sehr wichtige Rolle im Team. Zudem bringt er jede Menge Erfahrung mit und hat seine Mitspieler besser gemacht.“

„Selb ist ein großartiger Eishockey-Standort“

Chad Bassen: „Die eineinhalb Monate, die ich jetzt hier in Selb bin, waren eine fantastische Zeit. Selb ist ein großartiger Eishockey-Standort. Die Jungs in der Kabine, die Organisation, die Halle mit allem drumherum, ich kann bislang nur Gutes sagen und es war bislang eine tolle Zeit! Deshalb freue ich mich sehr, dass mein Vertrag verlängert wurde und ich bis Saisonende bleiben und mein Bestes geben kann.