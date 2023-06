Selb: Eigengewächs lehnt das vorgelegte Angebot ab und wird sich einem anderen Club anschließen

Selb. (PM Wölfe) Mit Mauriz Silbermann verabschiedet sich das dritte Eigengewächs aus dem letztjährigen Wölfe-Kader. Der 22-Jährige durchlief den gesamten Nachwuchs der Selber Wölfe,...

Selb. (PM Wölfe) Mit Mauriz Silbermann verabschiedet sich das dritte Eigengewächs aus dem letztjährigen Wölfe-Kader.

Der 22-Jährige durchlief den gesamten Nachwuchs der Selber Wölfe, um anschließend 276 Spiele in der 1. Mannschaft zu absolvieren. Nun wird der Verteidiger für ein anderes Team auflaufen.

„Wir hätten Mauriz gerne weiter im Kader gehabt“

„Wir hätten Mauriz Silbermann gerne weiter im Kader gehabt. Er ist in Selb verwurzelt, hat sich stets weiterentwickelt und das wäre aufgrund seines jungen Alters voraussichtlich auch noch ein Stück so weiter gegangen. Deshalb bedauern wir es natürlich, dass er uns mitgeteilt hat, keinen neuen Vertrag bei uns zu unterschreiben“, erklärt Wölfe-Geschäftsführer Thomas Manzei. „Auf der anderen Seite ist es aber auch verständlich, dass er seinen Fokus mehr auf sein Masterstudium legen will, das er ab dem Wintersemester beginnen wird“, ergänzt Jürgen Golly. „Auch zu Mauriz werden wir weiter Kontakt halten und wünschen ihm – wie auch Lukas Klughardt sowie Max Gimmel – alles Gute auf dem weiteren Weg“, so Thomas Manzei abschließend.

Früh im Seniorenbereich durchgesetzt

Mauriz Silbermann machte in der Saison 2016/1017 seine ersten Schritte im damaligen Oberliga-Team der Selber Wölfe, ein Jahr später startete der Verteidiger bereits voll durch. Schon damals überzeugte er durch seine unaufgeregte, ruhige Spielweise und reifte im weiteren Verlauf hauptsächlich an der Seite von Florian Ondruschka zu einem gestandenen stay-at-home-Verteidiger. Vier Jahre nach seinem Debüt im Seniorenbereich gehörte der Linksschütze zum Stammpersonal der Aufstiegsmannschaft und verhalf den Selber Wölfe im Anschluss zweimal zum Klassenerhalt in der DEL2. Diese sportliche Laufbahn ist umso höher anzusehen, wenn man bedenkt, dass sich Mauriz Silbermann nie ausschließlich auf Eishockey konzentriert hat: Abitur und Studium waren die ständigen Wegbegleiter neben der sportlichen Laufbahn.

Die Oberliga-Meisterschaft war das größte Highlight

„Im Winter 2003 – also vor knapp 20 Jahren – habe ich in Selb zum Eishockeyspielen begonnen“, erzählt der Verteidiger von seinen Anfängen auf Schlittschuhen, die im zarten Alter von 3 Jahren begannen. Mauriz Silbermann durchlief dann die Nachwuchsmannschaften der Selber Wölfe, bevor in der Saison 2016/2017 der Traum in Erfüllung ging, für die 1.Mannschaft im Selber Vorwerk auflaufen zu dürfen. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen nun 180 Oberliga- und 96 DEL2-Partien. Eine stolze Summe für einen 22-Jährigen. Und in diesen sieben Jahren gab es natürlich einiges zu erleben, woran Mauriz Silbermann gerne zurückdenkt: „Das größte Highlight war sicherlich die Oberliga Meisterschaft in der Saison 2020/2021. Darüber hinaus gab es natürlich viele kleine und schöne Erlebnisse über die ganze Zeit hinweg.“

Dankbar und glücklich für die Zeit in Selb

Dass Mauriz Silbermann jetzt seine Karriere anderswo fortsetzt, ist eine Entscheidung nach Abwägung einiger Punkte, wie der Defensivspezialist erklärt: „Für mich haben da einige Dinge reingespielt. Ich habe ja schon meist von Jahr zu Jahr geschaut. In den letzten Jahren hat das Paket für mich hier in Selb immer gepasst. Dieses Mal eben nicht mehr.“ Rückblickend auf seine Zeit in Selb überwiegt das Positive: „Am Ende bin ich dankbar und vor allem glücklich, dass es in Selb so lange geklappt hat.“

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Mauriz Silbermann für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft privat, beruflich und sportlich alles Gute!

