Selb: Die neue Nummer 1 ist gefunden

Hier sollte ein richtig starker Mann als Nummer eins im Wölfe-Tor verpflichtet werden. Dieser Coup gelang den Verantwortlichen: Mit dem Kanadier Evan Weninger kommt niemand geringeres als der Top 2-Goalie der vergangenen ECHL-Saison ins Fichtelgebirge. Somit haben die Wölfe die vierte Kontingentstelle nach drei Stürmern auf der Torhüterposition vergeben.

Die Entscheidung fiel auf einen „Import“-Goalie

„Unser Ziel ist es, kommende Saison defensiv gut und solide zu stehen. Da spielt der Torhüter eine zentrale Rolle. Evan ist ein Kaliber, wie wir es uns vorgestellt haben. Deshalb ziehen wir die vierte Kontingentstelle auf der Torhüterposition“, erklärt Headcoach Herbert Hohenberger die Überlegungen hinter der jüngsten Verpflichtung. „Ich habe mich lange bei meinen Freunden aus der ECHL über Evan erkundigt, um sicherzugehen, ob er der Richtige ist. Und wir sind absolut überzeugt, dass er tatsächlich der Richtige ist. Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen und zusammen mit Michel Weidekamp ein starkes Duo bilden“, so Hohenberger weiter. „Evan ist mit seinen 24 Jahren noch jung und hungrig. Seine Statistiken sprechen für ihn. Er möchte unbedingt in Europa spielen und ist überglücklich und dankbar, dass wir ihm diese Chance bieten“, ergänzt der Headcoach.

Start der Europa-Karriere in einer wunderbaren, kleinen eishockeyverrückten Stadt

„Mein großes Ziel ist es, in Europa Karriere zu machen. Selb passt da für mich hervorragend und ich bin sehr dankbar, dass man mir hier die Chance gibt,“ freut sich Evan Weninger über sein Engagement bei den Selber Wölfen. „Selb soll eine wunderbare kleine Stadt sein, die absolut eishockeyverrückt ist!“ Mehr weiß der Torhüter des Monats Januar der ECHL noch nicht von seiner neuen Wahlheimat, doch bange ist ihm keinesfalls: „Auch die größere Eisfläche ist kein Neuland für mich. Ich kenne das aus dem College und von einem kurzen Gastspiel in Norwegen vorletzte Saison. Man braucht ein paar Trainingseinheiten, dann hat man sich darauf eingestellt und es macht Spaß, auf der großen Fläche zu spielen.“ Und auch das Niveau der DEL2 weiß Evan schon in etwa einzuschätzen: „Aus unserem Team kenne ich zwar niemanden, doch in der Liga sind schon ein paar Spieler unterwegs, die mir durchaus bekannt sind.“

Spaß haben und möglichst viele Spiele gewinnen

Warum passt Evan Weninger perfekt zu den Selber Wölfen? Weil er niemals aufgibt, wie er den Wölfen erzählt: „Ich bin ein reaktionsstarker Goalie, der sich gut bewegt. Ich bin jemand, der niemals aufgibt und absolut jeden Schuss abwehren möchte.“ Gefragt nach seinen Erwartungen und Zielen antwortet der sympathische Linksfänger wie folgt: „Ich denke, wir werden eine junge und hart arbeitende Mannschaft sein, die einige Leute positiv überraschen wird. Persönlich freue ich mich auf Fall die neuen Erfahrungen und Erlebnisse, die mir bevorstehen. Ich möchte mich weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team so viele Spiele wie möglich gewinnen.“

Evan Weninger

Geburtstag: 11.08.1996

Geburtsort: Saskatoon, Saskatchewan, Kanada

Größe: 1,83 m

Gewicht: 79 kg