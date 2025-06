Selb: Das Testspiel-Programm 2025/2026 steht

Selb. (PM Wölfe) Ein abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm, das insgesamt 7 Testspiele umfasst, haben die Selber Wölfe zwischen 22. August und 14. September zusammengestellt.

Die Gegner kommen aus der DEL2, aus beiden Oberliga-Staffeln sowie aus der dritten tschechischen Liga.

Auftakt beim CCM-Cup in Crimmitschau

Bereits der Auftakt in das Saisonvorbereitungsprogramm der Selber Wölfe hat es in sich: Am 22. August um 19:30 Uhr bestreiten die Porzellanstädter das Eröffnungsspiel des CCM-Cups gegen die Eispiraten Crimmitschau (DEL2) im Sahnpark. Zwei Tage später, am Sonntag, kommt es dann im Finale (17 Uhr) oder im Spiel um Platz drei (14 Uhr) entweder gegen den EC Bad Nauheim (DEL2) oder gegen den Deggendorfer EC (Oberliga Süd). Austragungsort ist hier ebenfalls das Kunsteisstadion im Sahnpark.

Freundschaftsspiel im wahrsten Sinne des Wortes

Am darauffolgenden Wochenende (Samstag, 30. August um 18 Uhr) reisen die Selber Wölfe wieder einmal zu den Moskitos Essen, die um das Testspiel herum ein Sommerfest aufziehen. Aufgrund der langjährigen Fanfreundschaft zwischen den Moskitos und den Wölfen haben diese Begegnungen immer einen besonderen Charakter, der sich auch auf die Akteure auf dem Eis überträgt.

Auswärts in Tschechien, dann „Tag der Wölfe“ mit Spiel gegen Höchstadt

Am 3.September reist der Wölfe-Tross dann nach Tschechien, um sich dort mit dem Drittligisten Piráti Chomutov zu duellieren. Spielbeginn in Chomutov wird bereits um 17:30 Uhr sein. Am darauffolgenden Samstag steigt rund um die NETZSCH Arena wieder der „Tag der Wölfe“. Neben geselligem Beisammensein bei Speis und Trank und einigen Attraktionen (Details werden zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben) kommt es ab 14 Uhr zum Spiel der Selber Wölfe gegen den Ligakonkurrenten Höchstadter EC.

Abschluss der Vorbereitung: Niedersachsenfestspiele

Die Schlussphase der Saisonvorbereitung wird mit zwei Tests gegen Teams aus Hannover (beide Oberliga Nord) eingeläutet. Am 12. September laufen die Wölfe um 20 Uhr am Pferdeturm auf, um sich dort mit den Indians die Schläger zu kreuzen. Zwei Tage später geben dann die Hannover Scorpions ab 17 Uhr ihre Visitenkarte in der NETZSCH Arena ab.

Testspielprogramm im Überblick

Fr, 22.08. 19:30 Uhr Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe

So, 24.08. 14:00 od. 17:00 Uhr Deggendorfer SC od. EC Bad Nauheim – Selber Wölfe (in Crimmitschau)

Sa, 30.08. 18:00 Uhr Moskitos Essen – Selber Wölfe

Mi, 03.09. 17:30 Uhr Piráti Chomutov – Selber Wölfe

Sa, 06.09. 14:00 Uhr Selber Wölfe – Höchstadter EC (Tag der Wölfe)

Fr, 12.09. 20:00 Uhr Hannover Indians – Selber Wölfe

So, 14.09. 17:00 Uhr Selber Wölfe – Hannover Scorpions

