Selb: Chris Schutz mit Hattrick zum Familientag gegen den SCR

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe feiern zum Familientag in der NETZSCH Arena einen ungefährdeten und souveränen Heimsieg.

Ausschlaggebend für diesen klaren Erfolg war allen voran das furiose erste Drittel, in welchem den Wölfen bei nahezu jeder Chance ein Treffer gelang. Denn allein im ersten Abschnitt gelangen fünf Treffer, drei davon gingen an Torjäger Schutz. Eine Leistungssteigerung der Gäste aus Garmisch im Mittelabschnitt und ein ausgeglichener Schlussabschnitt sorgten für das Ergebnis. Der Sieg für die Wölfe geht in Summe jedoch absolut in Ordnung und somit steht am Ende ein deutlicher Sieg auf der Anzeigetafel im ersten Heimspiel 2026.

Schutz Hattrick

Die Gäste hatten in Person von Roach die erste gute Chance in der Begegnung. Der Stürmer vergab jedoch freistehend vor Wiens. Wenige Augenblicke später im Powerplay schlugen die Wölfe dann sofort zu. Nachdem der Schuss von Lahtinen noch daneben ging, legte Weiß in der neutralen Zone auf Schutz ab wo sich der Torjäger nicht zweimal bitten ließ und den Puck im Tor versenkte. Wenige Momente später konnten die Wölfe direkt nachlegen. Ein Schuss von der blauen Linie von Hördler wurde erst noch von Spitzner leicht abgefälscht, wodurch Mechel den Puck mit dem Schoner zwar noch zur Seite abwehrte, doch Weiß stand hier goldrichtig und hatte keine Mühe den Puck im leeren Tor unterzubringen. Riessersee näherte sich in der Folge zwar immer mal wieder an, doch spätestens bei Wiens war Endstation. Neiger zog von außen vors Tor hatte bei seinem Abschluss jedoch Pech, da sein platzierter Schuss an die Latte klatschte. Ein weiterer schöner Spielzug der Wölfe führte zum dritten Treffer. Raab mit dem Pass auf die andere Seite zu Gauch, der seinen Gegenspieler erst aussteigen ließ, dann mit der präzisen Hereingabe vor das Tor, wo Valasek goldrichtig stand und einschob. Es ging Schlag auf Schlag weiter. Weiß setzte sich hinter dem Tor erst stark durch, sein Pass vors Tor verwertete Schutz dann eiskalt mit dem Onetimer zum 4:0. Wieder im Powerplay dauerte es erneut nur wenige Sekunden, ehe die Wölfe zuschlugen. Tramm legte rüber auf Schutz, der mit seinem Onetimer den Hattrick in Drittel eins perfekt machen konnte. Das muntere Tore schießen fand weiter kein Ende. Auf Seiten der Gäste brachte Hettich seine Mannschaft erstmals auf die Anzeigetafel. Mit diesem Treffer endete dieser torreiche erste Spielabschnitt.

Riessersee mit Leistungssteigerung

Beide Teams ließen es nun erstmals etwas ruhiger angehen. Die Gäste aus Garmisch waren bemüht den hohen Rückstand zumindest etwas zu korrigieren, die sich bietenden Chancen wurden spätestens von Wiens dann aber vereitelt. Seitens der Wölfe waren weniger klare Torchancen zu verzeichnen. Riessersee näherte sich bei einem Powerplay dann erneut an und kam zu mehreren guten Abschlüssen, doch ein weiterer Treffer blieb den Gästen vorerst verwehrt. Von Selb war offensiv nicht viel zu sehen, ehe Riessersee nochmals ein Powerplay zugesprochen bekam, doch auch hier konnten sich die Wölfe erneut schadlos halten.

Wölfe lassen nichts mehr anbrennen

Nach gut zwei Minuten schlugen die Wölfe mit ihrer ersten sich bietenden Chance direkt wieder zu. Gauch mit dem Pass auf Weiß, der im Slot Spitzner fand, welcher mit seinem Direktschuss den sechsten Treffer folgen ließ. Erneut durften sich die Gäste im Powerplay beweisen, erneut wollte Riessersee jedoch kein weiterer Treffer gelingen. Die Wölfe versäumten es im fünf gegen drei ein weiteres Tor zu erzielen, stattdessen musste Schutz ebenso auf die Strafbank wegen Beinstellen. Im vier gegen vier parierte Wiens dann einen Alleingang von Colley stark, ebenso wie einen Schuss von Roach kurz darauf. Am Spielstand änderte sich in den Schlussminuten nichts mehr und die Wölfe brachten das klare Ergebnis ins Ziel.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Wiens (Weidekamp) – Gläßl, Tramm, Gauch, Raab, Kassay-Kezi, Müller, Hördler – Tabert, Rubin, Valasek, Spitzner, Weiß, Schutz, Bauer, Lahtinen, Pauker, Klughardt, Ziesche, Gelke

SCR: Mechel (ab 14. Min. Mühlberger) – Elwing, Echtler, Risk, Schmid, Mittermaier, Chyzowski – Roach, Colley, Neiger, Armstrong-Kingkade, Steinhübl, Höller, Glas-Bader, Hettich, Stein, Gerg, Raubal

Tore: 4. Min. 1:0 Schutz (Tramm, Lahtinen; 5/4) 5. Min. 2:0 Weiß (Hördler, Spitzner) 14. Min. 3:0 Valasek (Gauch, Rubin) 14. Min. 4:0 Schutz (Weiß, Spitzner) 17. Min. 5:0 Schutz (Tramm, Spitzner; 5/4) 18. Min. 5:1 Hettich (Glas-Bader, Gerg) 43. Min. 6:1 Spitzner (Weiß, Gauch)

Strafzeiten: Selb 8, Riessersee 10

Schiedsrichter: Deckert, Lohse (Bösl, Laudenbach)

Zuschauer: 2.029

