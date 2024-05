Selb als beste Option fÃ¼r die weitere Entwicklung

Selb. (PM Wölfe) Jeroen Plauschin hat sich in der vergangenen Spielzeit bei den Selber Wölfen in der DEL2 durchgebissen. Obwohl dies erst seine zweite...

Selb. (PM Wölfe) Jeroen Plauschin hat sich in der vergangenen Spielzeit bei den Selber Wölfen in der DEL2 durchgebissen.

Obwohl dies erst seine zweite Profi-Saison war, spielte sich der 22-jährige Verteidiger von Beginn an in die Stammformation. Der Linksschütze absolvierte alle 61 Pflichtspiele, überzeugte Fans und Verantwortliche durch seine robuste Spielweise sowie unermüdlichen Kampfgeist und soll nun bei und mit den Selber Wölfen den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Die Chance genutzt

Der gebürtige Berliner wagte vor Beginn der abgelaufenen Saison nach einer Spielzeit in der Oberliga Nord bei den Saale Bulls Halle den Sprung in die DEL2 zu den Selber Wölfen. Die Chance, sich im deutschen Unterhaus zu beweisen, hat Jeroen Plauschin genutzt. Er absolvierte mit den Selber Wölfen alle 61 Pflichtspiele und überzeugte Fans als auch Verantwortliche von Beginn an. Der 22-Jährige hat seine Stärken in der Defensive und sorgt vor allem vor dem eigenen Tor für Ordnung. Trotz seiner physischen Spielweise blieb der Verteidiger immer fair und wurde während der gesamten Saison nur für zwölf Minuten auf die Strafbank geschickt. In der Hauptrunde war Jeroen Plauschin der Verteidiger der Selber Wölfe mit der fünftmeisten Eiszeit. In den Playdowns kletterte er in dieser Statistik gar auf Rang vier nach oben. Grund genug für die Verantwortlichen der Selber Wölfe, den U24-Spieler mit dem Ziel, ihn weiter in seiner Entwicklung zu fördern, in der Porzellanstadt zu halten.

Bestwerte in der Plus-Minus-Statistik

Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike zeigt sich begeistert von der Entwicklung, die Jeroen Plauschin genommen hat: „Jeroen hat sich die Verlängerung einfach verdient. Seine Entwicklung, gerade im defensiven Bereich, war stark. In der Meisterrunde rangierte Jeroen weit oben in der Plus-Minus-Statistik und schloss die Runde sogar teamintern als Bester in dieser Kategorie ab. Natürlich liegt da noch viel harte Arbeit für ihn auf dem Weg, aber seine Einstellung stimmt genauso wie seine Leistung. Deshalb war die Vertragsverlängerung eine logische Entscheidung für uns.“

Selb ist die beste Option

Auch Jeroen Plauschin selbst blickt positiv auf die vergangene Saison zurück: „Für mich persönlich ist die letzte Saison sehr gut gelaufen. Ich habe viel lernen können und viel Eiszeit gesammelt. Ich denke, ich konnte mich ein gutes Stück verbessern. Das war mein persönliches Hauptziel.“ So war es für den 22-Jährigen dann auch eine folgerichtige Konsequenz, sein Engagement in Selb zu verlängern: „Selb war für mich – als es um einen Vertrag für die kommende Saison ging – einfach die beste Option. Ich habe viele Faktoren bei meiner Entscheidung berücksichtigt. Wichtige Punkte, die eindeutig für Selb sprachen, waren das Umfeld, die Jungs in der Mannschaft und natürlich das Vertrauen, das mir in der letzten Saison entgegengebracht wurde.“