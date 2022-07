„Seit Jahren eine Bank in unserer Defensive“ – 10- jÃ¤hriges fÃ¼r Marvin Miethke in Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Heute ist mal wieder Dienstag und damit ist es wieder an der Zeit für eine Vertragsverlängerung. Wenn man über Rekorde im...

Leipzig. (PM IceFighters) Heute ist mal wieder Dienstag und damit ist es wieder an der Zeit für eine Vertragsverlängerung.

Wenn man über Rekorde im Leipziger Eishockey redet, dann fällt sein Name eher selten. Dabei dürfte es ein paar Statistiken geben, die er anführt. Aber diese Statistiken, wie zum Beispiel „geblockte Schüsse in Unterzahl“, werden in unserer Liga nicht erfasst. Aber auch bei der Anzahl der gespielten Spiele im Trikot unserer EXA IceFighters Leipzig steht inzwischen eine stolze Zahl. Inklusive Playoffs lief der gelernte Stürmer bereits 332 Mal für unsere Farben auf und ist damit auf Platz zwei hinter Florian Eichelkraut, der exakt 60 Spiele mehr bestreiten konnte. Als wichtiger Bestandteil der Defensivabteilung verlängert Marvin Miethke seinen Vertrag um zwei weitere Jahre und geht im Herbst damit in seine zehnte Saison als Eiskämpfer.

Headcoach Sven Gerike lobt seinen Defensivstrategen und weiß um die Qualitäten, die er ins Team bringen kann: „Marv ist seit Jahren eine Bank in unserer Defensive und gehört zu unseren Unterzahlspezialisten. Spieler wie ihn, die ihre Rolle im Team leben und damit der gesamten Mannschaft Sicherheit geben können, sind extrem wichtig. Wir sind sehr froh, dass Marvin weiterhin für unsere Farben fighten wird!“

Marv selbst freut sich ebenfalls auf seine Jubiläums-Saison: „Ich bin dankbar, dass ich bereits seit so vielen Jahren das Vertrauen der Verantwortlichen hier in Leipzig bekomme und auch weiterhin im Eiszirkus auflaufen darf. Ich weiß, was ich an der Stadt und dem Umfeld habe. Mittlerweile ist mein Lebensmittelpunkt hier und das Eishockey, meine berufliche Laufbahn und mein Familienleben lassen sich super vereinbaren. Ich freue mich auf viele weitere Spiele als IceFighter und vor allem wieder auf volle Ränge und viele Zuschauer, denn die machen unseren Sport auch für uns als Spieler erst richtig besonders!“