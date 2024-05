Seit Freitag ist er 40: â€žKreuzâ€œ hÃ¤ngt noch eine Saison dran!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit Routinier Stephan Kreuzmann bleibt der zweite Spieler des letztjährigen Kaders auch in der kommenden Saison bei den Ratinger Ice...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit Routinier Stephan Kreuzmann bleibt der zweite Spieler des letztjährigen Kaders auch in der kommenden Saison bei den Ratinger Ice Aliens.

Der seit Freitag 40-jährige Verteidiger ist eine wichtige Säule des neuen Teams für die nächste Spielzeit, da er der Defensive den nötigen Halt geben wird und seine Erfahrung jeder Mannschaft nur gut tun kann. In der Hauptrunde der Saison 2023/24 erzielte Stephan Kreuzmann in 23 Spielen 4 Treffer und gab 23 Vorlagen. In den Playoffs war er einer der Garanten für die niedrige Anzahl an Gegentoren, welche die Ice Aliens in den sechs Play-Off Spielen hinnehmen mussten.

Cheftrainer Frank Gentges freut sich sehr über die Verlängerung von Stephan: „Stephan war in der letzten Saison unser bester Verteidiger und ist in Punkto Einstellung immer ein Vorbild für alle anderen Spieler. Ich weiß, dass er seine Laufbahn beenden wollte, habe ihm aber ans Herz gelegt so lange es geht, zu spielen, weil es einfach nichts schöneres gibt. In der Regionalliga kann er noch einige Jahre spielen, vorausgesetzt sein Körper macht das noch mit.“

Auch Stephan Kreuzmann gibt kurz Einblicke in sein Seelenleben: „Eigentlich hatte ich mich entschieden, meine Laufbahn zu beenden. Die Erfolge der letzten beiden Jahre und die gute Stimmung im Team haben mich dazu bewogen, noch ein Jahr dran zu hängen. Mein Job lässt sich mit dem Hockey in der Regionalliga gut verbinden und ich fühle mich körperlich entsprechend gut. Jetzt freue ich mich auf die neue Saison.“

Auch in der kommenden Saison wird Stephan Kreuzmann mit der Rückennummer 5 auflaufen.