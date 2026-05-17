„Seine Unerschrockenheit und seine Dynamik waren sehr vielversprechend“ – Lenny Boos ab 2026/2027 fest bei den Fischtown Pinguins

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven treiben ihre Kaderplanung mit Blick auf die Zukunft weiter voran und sichern sich die Dienste eines vielversprechenden jungen Spielers: Lenny Boos wird ab der Saison 2026/2027 fest zum Team der Seestädter gehören.

Der talentierte Angreifer, der bereits in jungen Jahren mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, wird damit künftig dauerhaft das Trikot der Pinguins tragen. Bereits in der vergangenen Saison war Boos mit einer Förderlizenz für die Fischtown Pinguins ausgestattet und kam in diesem Zusammenhang zu einem Einsatz im CHL-Wettbewerb. Auch wenn es bei diesem einen Auftritt blieb, konnten die Verantwortlichen dabei bereits einen ersten Eindruck von seinem Potenzial gewinnen. Vor allem seine Unerschrockenheit und Dynamik auf dem Eis hinterließen einen sehr vielversprechenden Eindruck.

Im Verlauf der abgelaufenen Saison entschied sich Boos, seinen Weg mit einem Wechsel von Düsseldorf in die USHL fortzusetzen, um dort weitere wichtige Erfahrungen auf internationalem Niveau zu sammeln. Nun steht fest: Ab der Saison 2026/2027 wird der junge Angreifer fest dem Kader der Seestädter angehören.

Mit der festen Verpflichtung von Boos unterstreichen die Fischtown Pinguins einmal mehr ihren Anspruch, junge, entwicklungsfähige Spieler frühzeitig an den Standort zu binden und ihnen eine klare sportliche Perspektive zu bieten.

Sportdirektor Sebastian Furchner zur Verpflichtung: „Lenny hat schon in jungen Jahren gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Obwohl er in der vergangenen Saison nur einmal für uns im CHL-Wettbewerb zum Einsatz kam, konnten wir in diesem Spiel bereits einen guten Eindruck von seinen Anlagen gewinnen. Vor allem seine Unerschrockenheit und seine Dynamik waren sehr vielversprechend. Sein weiterer Weg über die USHL ist ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung und wir freuen uns sehr, dass Lenny ab der Saison 2026/2027 fest Teil der Fischtown Pinguins sein wird.“

Auch Lenny Boos blickt mit Vorfreude auf seine Zukunft in Bremerhaven: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Fischtown Pinguins und darauf, ab der Saison 2026/2027 fest zum Kader der Pinguins zu gehören. Ich habe viele positive Eindrücke in Bremerhaven sammeln dürfen und freue mich auf die Zukunft“.

Mit der festen Verpflichtung von Lenny Boos setzen die Fischtown Pinguins ein weiteres Zeichen für nachhaltige und zukunftsorientierte Personalplanung. Der Club ist überzeugt, dass der junge Angreifer die nächsten wichtigen Schritte in seiner Entwicklung gehen und perspektivisch eine feste Rolle im Team einnehmen kann.