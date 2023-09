„Seine StÃ¤rke sind seine groÃŸe Spielintelligenz und seine KreativitÃ¤t“ – NÃ¼rnberg Ice Tigers holen Evan Barratt aus der ECHL

Artikel anhören Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben nach Charlie Gerard einen weiteren Stürmer von den Reading Royals aus der ECHL...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben nach Charlie Gerard einen weiteren Stürmer von den Reading Royals aus der ECHL verpflichtet.

Der 24-jährige US-Amerikaner Evan Barratt hat beim fränkischen PENNY DEL-Klub einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben.

Evan Barratt wurde 2017 in der dritten Runde des NHL-Drafts von den Chicago Blackhawks ausgewählt. Nach drei Jahren an der Penn State University und der Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft 2018 für sein Heimatland kam Barratt zunächst ausschließlich in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz und brachte es für die Rockford IceHogs von 2020 bis 2022 auf 20 Tore und 23 Assists in 97 Spielen.

Nach seinem Wechsel in die Organisation der Philadelphia Flyers und zwei weiteren AHL-Einsätzen für die Lehigh Valley Phantoms (ein Assist) wurde Barratt Anfang Dezember 2022 zu den Reading Royals geschickt, wo er 26 Tore und 24 Assists in 46 Hauptrundenspielen sammelte. In elf Playoff-Spielen war er mit fünf Toren und neun Vorlagen bester Scorer seines Teams.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Evan Barratt ist ein vielseitiger Stürmer, der als Center oder Außenstürmer eingesetzt werden kann. Seine Stärke sind seine große Spielintelligenz und seine Kreativität. Er hat in der vergangenen Saison zusammen mit Charlie Gerard vor allem in Überzahl gut harmoniert. Ich freue mich, dass er sich für Nürnberg entschieden hat und bin überzeugt, dass er seine Qualitäten zeigen wird.“