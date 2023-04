„Seine Skorerwerte sind beeindruckend“ – Der SCB verpflichtet Martin Frk

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den tschechischen Stürmer Martin Frk (29) für zwei Saisons bis Frühling 2025 verpflichtet. Frk wurde 2012 in...

Frk wurde 2012 in der zweiten Runde von den Detroit Red Wings gedraftet. In der NHL kam er für Carolina, Detroit und Los Angeles zum Einsatz; er totalisiert 124 NHL-Partien und 41 Punkte.

Den Grossteil seiner Karriere verbrachte Frk in der American Hockey League (AHL). Dort hat er sich als regelmässiger Torschütze erwiesen und in 440 Spielen 177 Treffer erzielt. Deren 72 gelangen ihm in den letzten beiden Saisons für Springfield und Ontario – es handelt sich um die Farmteams von St. Louis respektive Los Angeles. Im AHL-All-Star-Game 2019/20 gewann der 29-jährige Rechtsschütze die Auszeichnung für den härtesten Schuss (175 km/h).

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Wir haben Martin die letzten beiden Jahre beobachtet. Seine Skorerwerte sind beeindruckend. Zudem haben uns seine Konstanz und seine Einstellung überzeugt: Er will in jedem Spiel das Beste herausholen.»

Nach der Verpflichtung von Frk stehen beim SCB für die kommende Saison fünf ausländische Spieler unter Vertrag: Julius Honka (FIN), Éric Gélinas (CAN), Martin Frk (CZE), Oscar Lindberg (SWE) und Dominik Kahun (GER).

