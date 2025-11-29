Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Seine Nummer #39 wird nie mehr vergeben: Große Ehre für Thomas Greilinger in Ingolstadt
! +ERC IngolstadtHintergrund / Interviews

Seine Nummer #39 wird nie mehr vergeben: Große Ehre für Thomas Greilinger in Ingolstadt

29. November 20251 Mins read148
Share
Thomas Greilinger
Thomas Greilinger als Aktiver - © by Sportfoto-Sale (DR)
Share

Ingolstadt. (EM) Der ERC hat eine weitere Legende feierlich geehrt.

Thomas Greilinger (44) spielte von 2008 bis 2019 für den ERC Ingolstadt.

Schon um 18:30 Uhr wurde „Greili“ an der Wall of Fame hinter der Fankurve verewigt, ehe dann kurz vor der Partie gegen Dresden feierlich und mit einer großen Zeremonie auf dem Eis geehrt wurde.

Als Höhepunkt wurde seine Trikotnummer 39 unter das Hallendach der SATURN-Arena gezogen. Sie wird beim ERC nie wieder vergeben werden.

Im Video noch einmal die feierlich Zeremonie zu Ehren des gebürtigen Deggendorfers.


! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

654
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Finnland: Liiga einigt sich auf Reformen - Zweistufiges Ligensystem ab 2027, Jokerit kommt zurück

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Hintergrund / InterviewsHistory / ZeitzeichenIserlohn Roosters

Thomas Carlsson zu Gast in Iserlohn – Ehemaliger Top-Verteidiger des Iserlohner EC arbeitet heute als NHL-Scout

Iserlohn. (MK) Von diesen Werten träumt heute wohl fast jeder Verteidiger: 47...

By29. November 2025
! +FinnlandHintergrund / Interviews

Finnland: Liiga einigt sich auf Reformen – Zweistufiges Ligensystem ab 2027, Jokerit kommt zurück

Kopenhagen. (FG) Die Zukunft der Liiga in Finnland ist geklärt. Auf der...

By29. November 2025
! +DEB-Team

Länderspiel-Doppelpack der Frauen und Männer in Kaufbeuren und Augsburg

München. (PM DEB) Länderspiel-Doppelpack im April 2026 in Kaufbeuren und Augsburg: Im...

By29. November 2025
! +win2 day Ice Hockey League

ICEHL: Black Wings ringen auswärts Villach nieder, Bozen gewinnt das Brenner-Derby

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz gewinnen ein spannendes...

By29. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten