Seine Nummer #39 wird nie mehr vergeben: Große Ehre für Thomas Greilinger in Ingolstadt

Ingolstadt. (EM) Der ERC hat eine weitere Legende feierlich geehrt.

Thomas Greilinger (44) spielte von 2008 bis 2019 für den ERC Ingolstadt.

Schon um 18:30 Uhr wurde „Greili“ an der Wall of Fame hinter der Fankurve verewigt, ehe dann kurz vor der Partie gegen Dresden feierlich und mit einer großen Zeremonie auf dem Eis geehrt wurde.

Als Höhepunkt wurde seine Trikotnummer 39 unter das Hallendach der SATURN-Arena gezogen. Sie wird beim ERC nie wieder vergeben werden.

Im Video noch einmal die feierlich Zeremonie zu Ehren des gebürtigen Deggendorfers.





