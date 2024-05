„Sein Weg ist eine sehr gute BestÃ¤tigung dafÃ¼r, dass wir auf unsere jungen Talente setzen kÃ¶nnen“ – Straubing Tigers vermelden die nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers vermelden heute, dass Mario Zimmermann weiterhin in der Verteidigung der niederbayerischen Eishockeyprofis steht. Der 23-Jährige geht damit in...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers vermelden heute, dass Mario Zimmermann weiterhin in der Verteidigung der niederbayerischen Eishockeyprofis steht.

Der 23-Jährige geht damit in seine vierte Spielzeit am Pulverturm.

„Ich bin stolz, dass wir mit Mario weiterhin einen jungen, ehrgeizigen und motivierten Verteidiger in unseren Reihen haben. Er hat trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung gesammelt und arbeitet äußerst hart und diszipliniert an seiner Profikarriere. Marios Weg ist eine sehr gute Bestätigung dafür, dass wir auf unsere jungen Talente setzen können. Ich freue mich außerdem sehr, dass er sein Potential auch vermehrt beim DEB unter Beweis stellen kann“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Der Defensivspieler erklärt selbst: „Die Stadt, die Organisation und das ganze Umfeld hier passt perfekt zu mir. Ich freue mich jeden Tag, ins Stadion zu kommen und mit den Jungs sowie dem Trainerteam zu arbeiten. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, bis die neue Saison beginnt und wir gemeinsam mit unseren Fans wieder Siege feiern können.“