Seider verstÃ¤rkt zukÃ¼nftig die Sharks

Kempten. (PM ESC) Gerade mal 24 Jahre alt ist der gebürtige Füssener, trotzdem bringt er schon reichlich Erfahrung mit zum ESC Kempten. Nachdem er...

Kempten. (PM ESC) Gerade mal 24 Jahre alt ist der gebürtige Füssener, trotzdem bringt er schon reichlich Erfahrung mit zum ESC Kempten.

Nachdem er am Kobelhang den Nachwuchs durchlaufen hat, wagte er 2015 den Sprung in die erste Mannschaft, die damals in der Bezirksliga neu begann. Gleichzeitig spielte er auch noch bei der U18. Bereits in seinen ersten beiden Jahren bei den Senioren gelangen ihm mit dem EVF die Aufstiege zunächst in die Landes- und dann auch in die Bayernliga. Zur Saison 2018 / 2019 wechselte Seider dann zu den Mammuts nach Schongau, von wo er in der abgelaufenen Spielzeit den Sprung nach Königsbrunn zu den Pinguinen wagte. Nun kehrt der 1,81 große Verteidiger also, wie vor ihm schon Jenny Harß, vom Lechfeld zurück in die Allgäuer Heimat. Hier soll er laut seinem neuen Coach Carsten Gosdeck eine wichtige Rolle in der Defensive spielen.

Gosdeck: In der Bayernliga sind Tempo und Intensität höher als im der Landesliga, da müssen wir gerade in der Defensive besser aufgestellt sein. Ich habe Mauro schon zum Ende der vorletzten Saison in der Verzahnungsrunde in Kempten gesehen und hatte Interesse an ihm. Leider hat die Verpflichtung damals nicht geklappt, aber nun sind wir uns einig geworden.

Durch seine Ausbildung in Füssen und die gezeigten Leistungen in der Bayernliga bekommen wir einen starken Verteidiger. In der Abstiegsrunde mit Königsbrunn hat er aus 12 Spielen 13 Punkte erzielt, dies zeigt auch seine Offensivqualitäten. Ich erhoffe mir viel von Mauro.“

Damit besetzten die Sharks eine weitere Stelle mit einem hoffnungsvollen jungen Allgäuer Spieler.