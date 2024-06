Seidel verlÃ¤sst EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Pascal Seidel verlässt die Dresdner Eislöwen nach zwei Jahren. Der Torhüter wird sich einem anderen Club anschließen. Seidel war im Sommer...

Dresden. (PM Eislöwen) Pascal Seidel verlässt die Dresdner Eislöwen nach zwei Jahren.

Der Torhüter wird sich einem anderen Club anschließen.

Seidel war im Sommer 2022 nach Dresden gewechselt, sollte sich hinter Stammkeeper Janick Schwendener entwickeln. In zwei Jahren hat der 21-Jährige 13 Spiele für die Eislöwen bestritten und kommt in diesen Spielen auf eine Fangquote von über 90 Prozent. Darüber hinaus absolvierte Seidel auch zwölf Spiele in der Eishockeyoberliga für den Eislöwen-Förderlizenzpartner Erfurt.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir hätten Pascal unheimlich gern behalten, weil wir großes Potenzial in ihm sehen. Da wir aber mit Danny aus den Birken und Janick Schwendener in die neue Saison gehen werden, ist die Aussicht auf ausreichend Eiszeit für Pascal nicht gegeben. Deshalb können wir natürlich nachvollziehen, dass er sich einem anderen Club anschließen möchte.“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Pascal Seidel für seinen Einsatz und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg sportlich und privat alles Gute!