Sechster Sieg in Folge: Sharks bauen ihre beeindruckende Serie aus

Kempten. (PM ESC) Es läuft weiterhin rund beim Bayernliga Aufsteiger, auch der stark aufspielende Ligadritte musste zumindest zwei Punkte im Allgäu lassen. Kemptens Vize...

Kempten. (PM ESC) Es läuft weiterhin rund beim Bayernliga Aufsteiger, auch der stark aufspielende Ligadritte musste zumindest zwei Punkte im Allgäu lassen.

Kemptens Vize Marcus Kubena sprach im Anschluss von einer hochklassigen Bayernligapartie gegen den stärksten Gegner der bis jetzt in der ABW Arena zu Gast war. Für sein Nervenkostüm seinen solche Spiele nicht mehr förderlich. Dieses Spiel hätte normaler weise 800 Zuschauer gehabt, jeder der nicht im Stadion war hätte einiges verpasst.

Ohne Lars Grözinger und Timo Schirrmacher musste Kempten in die Partie gegen in dieser Saison überzeugenden Miners aus Peißenberg starten, doch es waren weniger die Stürmer die im Mittelpunkt standen vielmehr drückten die beiden überragenden Goalies dem Spiel ihren Stempel auf. Sowohl Korbinian Sertl bei den Gästen, als auch Jenny Harß bei den Sharks wurden völlig zu Recht als beste Spieler ihres Teams ausgezeichnet. Ein ums andere Mal brachten beide ihre Kontrahenten mit überragenden Paraden zur Verzweiflung. Vor allem in der Verlängerung die hin und her ging hatten beide Teams etliche Top Chancen, die Miners sogar noch in der allerletzten Sekunde.

Besser in die Partie fanden die Gäste, deren 1:2 Pausenführung nach 20 Minuten dem Spielverlauf entsprach. Im zweiten Abschnitt nahm die Partie nochmals Fahrt auf, die Mannschaft von Carsten Gosdeck kam immer besser ins Spiel. Vor allem Nikolas Oppenberger der erneut mit zwei Treffern glänzte, wie auch Robert Lepine, der ebenfalls zwei Tore beisteuerte, vor allem den sehenswerten 1:1 Ausgleich direkt in den Winkel. Aber es waren nicht nur die Beiden, das ganze Team überzeugte mit Einsatz und Kampf. Defensiv wurde stark gearbeitet, Schüsse wurden geblockt und vorne sorgte man immer wieder für Gefahr vor dem Miners Gehäuse. Im letzten Abschnitt gelang nur noch den Gästen ein Treffer zum 4:4, die spannende Verlängerung brachte keinen Treffer so das es in das Penaltyschießen ging. In diesem parierte Jenny Harß souverän beide Penaltys der Gäste, auf Seite der Sharks scheiterte zunächst Robert Lepine, doch dann versenkte Anton Zimmer seinen im Torwinkel und auch Stefan Rott setzte den entscheidenden Schuss sicher in die Maschen.

Statistik:

ESC Kempten – TSV Peißenberg: 5:4 n.P. (1:2,3:1,0:1,1:0)

Tore:

0:1 Malzatzki (Rousek,Estermaier)(5.),

1:1 Lepine (Rau,Lucas)(10.),

1:2 Ondörtoglu (Malzatzki,Rousek)(19.),

2:2 Oppenberger (28.),

3:2 Lepine (Zimmer,Seider)(30.),

3:3 Andrä (Fissekis,Krabbat)(31.),

4:3 Oppenberger (Ochmann)(34.),

4:4 Estermaier (Rousek)(47.).

5:4 Rott (Pen)

Strafminuten:

ESC Kempten: 6

TSV Peißenberg: 16

Beste Spieler:

ESC Kempten: Jennifer Harß

TSV Peißenberg: Korbinian Sertl

Zuschauer: 232