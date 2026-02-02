Sechster Auswärtserfolg in Serie: Huskies auch in Regensburg erfolgreich

Kassel. (PM Huskies) Zum zweiten Auswärtsspiel an diesem Wochenende traten die Huskies am Sonntagabend in Regensburg an.

Die Eisbären gingen zweimal in Führung, Keck und Rotkowski erzielten jeweils den Ausgleichstreffer. Nach vor Ende des zweiten Abschnitts stellten Turgeon und Keck noch auf 4:2. Mit dem fünften Treffer sorgte Mieszkowski im Schlussabschnitt für die Vorentscheidung.

Früh im Spiel überstanden die Schlittenhunde, auch Dank einer starken Parade von Maurer, eine Unterzahlsituation. Dabei waren sie sogar zweimal durch Keck aus jeweils spitzem Winkel selbst gefährlich (5.). Die Regensburger Führung folgte jedoch unmittelbar danach als Trivino aus dem High Slot ins rechte Eck traf (6.). Die Antwort lieferten die Nordhessen kurz nach dem Powerbreak. Turgeon legte auf Keck, welcher aus kurzer Distanz die Scheibe über die Linie bringen konnte. Der Treffer wurde aufgrund einer möglichen Torhüterbehinderung noch überprüft, blieb aber bestehen (11.). Turgeon (15.) und Benson (18.) hatten in der Folge noch die Chancen auf den Führungstreffer, es blieb aber beim 1:1 zur ersten Pause.

Den Führungstreffer erzielten stattdessen die Eisbären im Mittelabschnitt. In ähnlicher Position wie zuvor Trivino kam diesmal Saffran zum Abschluss und sorgte mit einem strammen Schuss für die zweite Regensburger Führung (26.). Diesmal dauerte es länger, ehe die Schlittenhunde zum erneuten Ausgleich kamen. Zuvor hatte Bernardelli aus spitzem Winkel noch die Chance, die Führung der Gastgeber auszubauen, traf allerdings nur das Gestänge (33.). Ab der 36. Spielminute zeigten die Huskies schließlich pure Effizienz: Zunächst legte Valenti die Scheibe in den Lauf von Rutkowski, welcher so frei vor Neffin zum Abschluss kam und ins linke obere Eck zum Ausgleich traf (36.), dann war es Turgeon, der nach Vorarbeit von Garlent für die erstmalige Führung der Schlittenhunde sorgte. Auch dieser Treffer wurde auf eine mögliche Torhüterbehinderung geprüft, wurde aber bestätigt (39.). Die Huskies hatten noch nicht genug: Mieszkowski schließt ab, Neffin hält, doch Keck beweist seinen Torriecher und staubt zum 4:2 ab (40.).

Beide Teams ließen früh im Schlussabschnitt eine Überzahlsituation ungenutzt. Die Nordhessen hatten dabei durch Wilde und Valenti (44.) gute Chancen auf die kleine Vorentscheidung. Was jedoch in Überzahl noch nicht gelang, gelang nur kurz darauf: Mieszkowski nahm einen Steilpass an der blauen Linie aus der Drehung an, fuhr auf Neffin zu, wurde dabei noch gefoult, setzte sich aber durch und erzielte den fünften Treffer (47.). Im Anschluss flachte die Partie etwas ab. Bernardelli hatte in dieser Phase nach einem schönen Spielzug die beste Gelegenheit, welche Maurer jedoch zu entschärfen wusste. Erst kurz vor Schluss kam nochmal etwas Spannung in die Begegnung, als Grimm per Bauerntrick verkürzte (59.). Die Eisbären nahmen Neffin nochmal vom Eis, Turgeon nutzte die Gelegenheit und setzte mit einem Schuss ins leere Tor den Schlusspunkt (60.).

Tore:

1:0 Trivino (Demetz, Weber – 6. Min.)

1:1 Keck (Mieszkowski, Turgeon – 11. Min.)

2:1 Saffran (Merkl, Weber – – 26. Min.)

2:2 Rutkowski (Valenti – 36. Min.)

2:3 Turgeon (Schütz, Benson – 39. Min.)

2:4 Keck (Mieszkowski – 40. Min.)

2:5 Mieszkowski (Bodnarchuk – 47. Min.)

3:5 Grimm (Peter, Preto – 59. Min.)

3:6 Turgeon (ENG – Benson – 60. Min.)

