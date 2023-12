Sechspunktespiel im Pustertal!

Artikel anhören Innsbruck. (PM HCI) Der HCI trifft morgen im Pustertal auf den HCP. Für beide Teams ein ganz wichtiges Match im Kampf um...

Artikel anhören Artikel anhören

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI trifft morgen im Pustertal auf den HCP. Für beide Teams ein ganz wichtiges Match im Kampf um die Top 6.

In der win2day ICE Hockey League ist im Grunddurchgang zwar noch einiges zu spielen, dennoch gilt es für die Teams spätestens ab jetzt fleißig zu punkten, um sich einen der begehrten Plätze in den Top 6 zu sichern. Die Haie liegen derzeit als Achter vier Punkte hinter einem direkten Playoff-Platz. Villach, Bozen und der HCP stehen punktegleich auf den Tabellenrängen 5-7. Insofern steht für die Tiroler morgen in Bruneck gegen den HCP ein echtes Sechspunktespiel auf dem Programm, könnten die Haie mit einem Sieg den Rückstand ja auf einen Punkt verkürzen.

Die Tiroler zeigen zuletzt ein Auf und Ab. Der Heimniederlage gegen Ljubljana folgten der starke Auftritt bei Meister Salzburg (3:2-Sieg) am vergangenen Samstag und dann das enttäuschende 4:6 bei Asiago. Jetzt gelte es eine Reaktion zu zeigen, so Headcoach Mitch O’Keefe: „Die Niederlage in Asiago hat geschmerzt. Wir haben zwar offensiv das eine oder andere richtig gemacht, alles in allem war das aber nicht genug.“

Gegen Pustertal wird es morgen eine deutliche Leistungssteigerung brauchen, wollen die Haie aus Bruneck Zählbares mitnehmen. Zuletzt waren die Wölfe in der Intercable Arena aber durchaus gastfreundlich. Drei Heimniederlagen hintereinander musste der HCP im Dezember einstecken, allerdings alle gegen die starken Teams Bozen, Linz und Fehérvár.

Die Saisonbilanz der Haie gegen die Wölfe ist negativ. Beide bisherigen Duelle gingen an die Südtiroler (5:6/SO zu Hause und 0:2 auswärts). Gewarnt sollte der HCI auch vor den Special Teams des HCP sein. Die Wölfe haben statistisch ligaweit das zweitbeste Powerplay und überhaupt das stärkste Penaltykilling.

HC Pustertal Wölfe – HC TIWAG Innsbruck–Die Haie

Mittwoch, 20.12.2023, 19:45 Uhr – Intercable Arena, Bruneck