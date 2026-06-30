Sechs U21-Schweizermeister für den EHCO

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten verstärkt sein Kader für die Saison 2026/27 mit mehreren Spielern des Partnerteams EHC Biel.

Ende Juli stossen zwei Verteidiger und vier Stürmer mittels B-Lizenz zum Team.

Der EHC Olten kann auch in der neuen Saison auf diverse Talente aus der Organisation des EHC Biel zählen. Folgende Spieler gehören mit einer B-Lizenz zum EHCO-Kader 2026/27:

Verteidiger

#5 Finn Bichsel (19-jährig)

#34 Joel Kurt (20)

Stürmer

#19 Guillaume Kaser (21)

#28 Léo Braillard (20)

#43 Jamie Villard (20)

#96 Manuel von Rohr (18)

Mit Finn Bichsel und Manuel von Rohr sind darunter auch zwei Spieler, die aus der Region stammen – Bichsel aus Wolfwil und von Rohr aus Kestenholz. Auf alle sechs trifft zu, dass sie als amtierende U21 Elite-Schweizermeister für den EHCO antreten. Angeführt von Captain Jamie Villard kürte sich die Bieler Nachwuchsmannschaft im vergangenen Frühling zur Nummer 1 der Schweiz.

Ausserdem kennen die Talente den EHCO: Während Bichsel, Kurt sowie Kaser als Center fast die ganze letzte Saison in Olten tragende Rollen spielten, haben auch die Flügelstürmer Braillard, Villard und von Rohr bereits einige Spiele mit dem EHCO absolviert. Diese Erfolge zeigen: Die Partnerschaft mit dem EHC Biel, die nun ins dritte Jahr startet, bringt sowohl den Spielern als auch beiden Clubs einen echten Mehrwert.

Die sechs Spieler bestreiten aktuell das Sommertraining beim EHC Biel und stossen am 27. Juli zur Mannschaft von EHCO-Headcoach Christian Wohlwend. Es ist vorgesehen, dass sie die ganze Saison beim EHC Olten bestreiten. Wie immer bei B-Lizenzen kann es aber auch zu kurzfristigen Wechseln kommen.

351 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro