Sechs Spieler verlassen den SCR – Christoph KÃ¶rner beendet als WeiÃŸ-Blauer seine sportliche Laufbahn

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee hat nach den ersten Abgängen noch einen weiteren zu verkraften.

Erst vor einem Jahr kehrte Christoph Körner zu seinem Heimatverein zurück. Er war in seiner Laufbahn unter anderem für Bremerhaven und Düsseldorf in der DEL aktiv, für Heilbronn, Dresden, Crimmitschau und Bad Nauheim in der DEL 2. Zum Abschluss seiner Karriere spielte er für die Werdenfelser in der Oberliga Süd.

Christoph Körner zu seinem Karriereende: „Es war mir eine große Freude nochmal für meinen Heimatverein Riessersee zu spielen. Wir hatten eine super Truppe und es ist schade, dass wir nicht weitergekommen sind, weil ich denke wir hätten es packen können.“

Im Rahmen der Saisonabschlussfeier im SCR-Stüberl am Samstag, den 15. März, wurde Christoph Körner offiziell in den Eishockey-Ruhestand verabschiedet.

„Wir bedanken uns bei Christoph, dass er für seinen Heimatclub noch eine Saison drangehängt hat. Natürlich sind wir sehr traurig, dass Christoph in seinem noch jungen Alter seine Karriere beendet. Aber die Entscheidung müssen wir respektieren. Falls er den Sport vermisst und ihm langweilig wird, dann steht unsere Türe für ihn selbstverständlich immer offen,“ so der sportliche Leiter Martin Buchwieser.

Sechs Spieler verlassen den SCR

Der SC Riessersee hat die ersten Abgänge nach der kürzlich abgelaufenen Saison zu vermelden. Nicht mehr im Dress der Weiß-Blauen auflaufen werden: Marc Zajic, Jan-Niklas Pietsch, Michael Gottwald, Marc Hofmann, Mike Boehm und Bair Gendunov. Mit allen anderen Spielern wurden bereits oder werden noch in Kürze Gespräche mit der sportlichen Leitung des SC Riessersee geführt.

„Wir danken allen Spielern für ihren Einsatz und das Geleistete in der abgelaufenen Saison, die sicher nicht immer einfach war. Nichtsdestotrotz hat jeder Einzelne stets sein Bestes gegeben und das wissen wir zu schätzen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg für die weitere Laufbahn, privat alles Gute und vor allem Gesundheit,“ so der sportliche Leiter Martin Buchwieser.

