Sechs Punkte Wochenende für Passau!

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks haben am Sonntagabend die Erding Gladiators vor 837 Zuschauer in der Eis-Arena Passau empfangen.

Wie erwartet war der Aufsteiger ein unangenehmer und starker Gegner. Dank einem überragenden Schlussdrittel konnten sich die Passau Black Hawks mit 6:5 durchsetzen. Das erste sechs Punkte Wochenende der Saison ist perfekt. Trotz der schweren Aufgaben in den ersten vier Saisonspielen, konnten die Dreiflüsse Städter drei Spiele für sich entscheiden.

0:1 lautete der Spielstand nach dem ersten Drittel. Der Spielverlauf war damit auf den Kopf gestellt. Die Black Hawks waren von Beginn an die überlegene Mannschaft und konnten sich immer wieder im Drittel der Gladiators festsetzen. Die Dreiflüsse Städter waren stets gefährlich, konnten sich aber keine hochkarätigen Einschussmöglichkeiten erspielen. Bei einem Gegenstoß hatte Erdings Louis Trattner zu viel Platz und schob zum 0:1 ein. Ins zweite Drittel starteten die Hausherren mit einem Überzahlspiel. Die Gladiators verteidigten gut und ließen keine nennenswerten Chancen zu. Eine traumhafte Kombination veredelte Christoph Schmidt zum 1:1 Ausgleich.

Erding gelang nur zwei Minuten später die erneute Führung durch Maximilian Forster. Den Habichten fehlte im Spielaufbau die nötige Genauigkeit. Andrew Schembri traf kurz vor Ende des Drittels nur den Pfosten. In höchster Not konnte Erding Keeper Zabalotny retten und hielt somit die Gäste Führung fest.

Wie die Feuerwehr legten die Black Hawks im letzten Drittel los. Buster Larsson netzte zum 2:2 ein. Erdings Modlmayr musste nach einem unfairen Bandencheck für fünf Minuten auf die Strafbank. Die Habichte schlugen in der folgenden Überzahl eiskalt zu. Zack Nazzarett und zwei Mal Christoph Schmidt schossen die Habichte mit 5:2 in Führung. Die Eis-Arena war nun ein Tollhaus und die Zuschauer feierten das Team für das starke Comeback. Zack Nazzarett legte außerdem zum 6:2 nach. Danach machten es die Habichte unnötig spannend. Grady Hobbs, Marc Schmidpeter und Louis Trattner konnten noch auf 6:5 verkürzen.

„Erstmal sind wir natürlich glücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Gegen Ende ist uns defensiv leider die Ordnung verloren gegangen – das darf so nicht passieren. Vielleicht haben einige schon gedacht, dass das Spiel entschieden ist, aber im Eishockey kann es schnell gehen, und plötzlich führst du nur noch mit einem Tor bei zwölf Sekunden auf der Uhr. Am Ende zählen aber die drei Punkte, und darüber sind wir sehr froh“, so Dreifach-Torschütze Christoph Schmidt nach der Partie. „Mit meiner eigenen Leistung bin ich zufrieden, ich konnte mich mit drei Toren belohnen. Ich hoffe, dass es so weitergeht.“

Am Freitag, 03. Oktober empfangen die Passau Black Hawks um 18 Uhr die Bayreuth Tigers in der Passauer Eis-Arena. Tickets für das Heimspiel gegen Bayreuth sind bereits online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird außerdem auf sprade.tv live und in HD-Qualität übertragen. -czo

