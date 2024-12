Sechs-Punkte-Wochenende: Deggendorfer SC siegt auch in FÃ¼ssen

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC schnürte am Sonntagabend ein Sechs-Punkte-Wochenende. Mit 1:2 bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger auswärts den EV Füssen...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC schnürte am Sonntagabend ein Sechs-Punkte-Wochenende.

Mit 1:2 bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger auswärts den EV Füssen und hält damit die Verfolger auf Abstand.

Wie zuletzt öfter auf fremden Eis erwischten der DSC auch in Füssen den schlechteren Start und lag bereits nach 90 Sekunden durch einen Treffer von Bence Farkas mit 1:0 zurück. Doch die Ehrenberger-Truppe fing sich schnell, erspielte sich gute Einschussmöglichkeiten und belohnte sich in der 15. Minute mit dem 1:1. Antonin Dusek schickte Petr Stloukal auf die Reise, der alleine vor Hötzinger den Ausgleich markierte.

Im zweiten Abschnitt erarbeiteten sich die Füssener dann mehr Spielanteile, scheiterten aber ein ums andere Mal an Timo Pielmeier im Deggendorfer Tor. Auf der Gegenseite fokussierte sich der DSC auf die Defensive und schnelle Konter. In der 39. Minute, gerade als die Deggendorfer eine Füssener Druckphase überstanden hatten, schlug man in der Offensive eiskalt zu. Von hinter dem Tor bediente Curtis Leinweber den heranstürmenden Julian Elsberger, der per Direktabnahme das 1:2 markierte.

Im Schlussdrittel warfen die Deggendorfer noch einmal alles in die Waagschale, verteidigten geschickt und ließen den Füssenern kaum mehr Gelegenheit noch einmal zurück in die Partie zu kommen.

Zwei weitere Wermutstropfen musste Headcoach Jiri Ehrenberger allerdings während der Partie schlucken. Jaroslav Hafenrichter und Niklas Pill schieden verletzungsbedingt aus und konnten die Partie nicht beenden.

Für den Deggendorfer SC geht es erst am Sonntag weiter. Zu Gast in der Festung an der Trat sind die Höchstadt Alligators.

