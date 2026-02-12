Sechs Punkte sollen her: Indians empfangen Garmisch

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen tritt am Wochenende gegen zwei Teams aus dem Mittelfeld der Liga an.

Am Freitag geht es nach Bayreuth, am Sonntag ist der SC Riessersee zu Gast in der Maustadt. Tickets fürs Heimspiel sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Zum Start der Faschingstage treffen die Memminger Indians auf zwei Mannschaften, die beide voll im Kampf um die Playoffs stecken. Jeder Zähler ist wichtig, um die direkte Qualifikation für die Endrunde zu sichern. Für die Indians ist diese Marke längst erreicht, sie befinden sich weiterhin im Zweikampf um die Hauptrundenmeisterschaft. Aktuell liegt der ECDC vier Zähler hinter Deggendorf, einmal treffen beide Teams noch aufeinander.

Bei den Memmingern kehren am Wochenende Nikita Krymskiy und Jayden Schubert zurück in den Kader, beide waren zuletzt gesperrt. Ob Dominik Meisinger wieder auflaufen kann, entscheidet sich erst kurzfristig, Bernhard Ettwein muss wohl ein weiteres Wochenende verletzt zuschauen, ebenso wie Denis Fominych, der weiter pausieren muss.

Der Gegner am Freitag, die Bayreuth onesto Tigers war lange Zeit unter den Top-6 der Liga anzutreffen. Mittlerweile sind die Franken zurückgefallen, aber immer noch in Reichweite der direkten Playoff-Plätze. Vor allem Topscorer Kyle Bollers ist es zu verdanken, dass die Schwarz-Gelben jederzeit gefährlich sind, auch wenn ihnen im Endspurt der Hauptrunde etwas die Puste auszugehen scheint. Die bisherigen Duelle beider Teams gingen allesamt an die Indians, auch am Freitag sollen drei Punkte her. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen und auch im PUCK kostenlos gestreamt.

Am Sonntagabend (18 Uhr) kommt dann der SC Riessersee an den Hühnerberg. Die Indians haben gute Erinnerungen an den SCR, zuletzt konnten sie diesen beim Buskonvoi-Spiel bezwingen, was der Startschuss einer langen Siegesserie war. Vor dem Start der Playoffs wollen die Rot-Weißen keine Punkte mehr abgeben, vor allem in der heimischen ALPHA COOLING-Arena darf nicht mehr gepatzt werden, wenn der DSC an der Tabellenspitze nochmal unter Druck gesetzt werden soll. Die Gäste von der Zugspitze kämpfen aktuell mit mehreren Teams um den Einzug in die Pre-Playoffs. Ein Verpassen wäre der Worst-Case für den ehemaligen Deutschen Meister, der sich für das kommende Jahr bereits wieder neu aufstellt. Leistungsträger Robin Soudek fehlt, nachdem er gerade erst wieder von einer Verletzung zurückkam, gesperrt. Die Topscorer im Team der Blau-Weißen sind Alex Höller und Parker Colley.

Tickets für die Partie am Sonntagabend sind bereits erhältlich. Aufgrund der Faschingsferien wird die Nachfrage gerade im Bereich der Sitzplätze größer sein, die Indians raten zu einem Erwerb der Tickets im Vorverkauf.