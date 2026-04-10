Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 ESV Kaufbeuren Sechs Importspieler verlassen den ESV Kaufbeuren
ESV KaufbeurenTransfer-News

Sechs Importspieler verlassen den ESV Kaufbeuren

10. April 20261 Mins read18
Share
Joe Cassetti, D`Artagnan Joly und Nikolaus Heigl vom ESV Kaufbeuren - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit den sechs Kontingentspielern aus dem Kader der Saison 2025/2026 kann der ESV Kaufbeuren heute seine ersten sicheren Abgänge bekanntgeben.

Der ESVK bedankt sich bei Joe Cassetti, Dartagnan Joly, Henri Kanninen, Tyson McLellan, Jonny Tychonik und Cody Porter für ihren Einsatz im Trikot der Joker und wünscht ihnen für ihre sportliche sowie private Zukunft nur das Beste.

Weitere Abgänge werden folgen. Dazu ist der ESV Kaufbeuren mit einigen Spielern auch noch in Gesprächen über ihre Zukunft beim ESVK oder die Spieler sind bereits für die Saison 2026/2027 bei den Jokern unter Vertrag. Weitere Informationen dazu gibt es in den kommenden Tagen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
251
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Chef-Trainer und Sport-Manager Frank Gentges verlängert bei den Ratinger Ice Aliens

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Fischtown PinguinsTransfer-News

Fischtown Pinguins: Kaderplanung für die Saison 2026/2027 – Abschiede, Dankbarkeit und der Blick nach vorn

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Planungen für den Kader der Fischtown Pinguins in...

By10. April 2026
EV Lindau IslandersTransfer-News

Verteidiger Lukas Bender verlängert seinen Vertrag bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders geben die Vertragsverlängerung von Verteidiger...

By10. April 2026
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Chef-Trainer und Sport-Manager Frank Gentges verlängert bei den Ratinger Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Erfolgstrainer bleibt den Ice Aliens glücklicherweise erhalten...

By10. April 2026
Tölzer LöwenTransfer-News

Christoph Fischhaber beendet Profikarriere

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen verabschieden sich von Christoph Fischhaber,...

By10. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten