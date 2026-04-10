Sechs Importspieler verlassen den ESV Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit den sechs Kontingentspielern aus dem Kader der Saison 2025/2026 kann der ESV Kaufbeuren heute seine ersten sicheren Abgänge bekanntgeben.

Der ESVK bedankt sich bei Joe Cassetti, Dartagnan Joly, Henri Kanninen, Tyson McLellan, Jonny Tychonik und Cody Porter für ihren Einsatz im Trikot der Joker und wünscht ihnen für ihre sportliche sowie private Zukunft nur das Beste.

Weitere Abgänge werden folgen. Dazu ist der ESV Kaufbeuren mit einigen Spielern auch noch in Gesprächen über ihre Zukunft beim ESVK oder die Spieler sind bereits für die Saison 2026/2027 bei den Jokern unter Vertrag. Weitere Informationen dazu gibt es in den kommenden Tagen.