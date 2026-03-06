Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Sechs Abgänge beim SC Riessersee

6. März 20262 Mins read127
Alexander Höller - © Sportfoto-Sale (MK)
Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee hat die ersten Abgänge nach der kürzlich abgelaufenen Saison zu vermelden.

Nicht mehr im Dress der Weiß-Blauen auflaufen werden: Luis Jäckle, Alex Benkert, Kilian Raubal, Alexander Höller und Charles Kade Risk.

Mit allen anderen Spielern wurden bereits oder werden noch in Kürze Gespräche mit den Verantwortlichen des SC Riessersee geführt. Zudem wird Torwarttrainer Jochen Vollmer den Verein nach dieser Saison verlassen.

Kurzvita der Akteure

Der in Schwenningen-Villingen geborene Luis Jäckle wechselte vor drei Jahren in den Nachwuchs des SC Riessersee und absolvierte in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 66 Spiele im Oberligateam des SCR sowie 123 Spiele im Dress der SCR U20-Mannschaft.

Der 20-jährige Alex Benkert wechselte 2025 im Saisonendspurt in die U20 des SC Riessersee und empfahl sich dort für einen Vertrag im Oberligateam – dort absolvierte der Linksschütze 42 Profispiele.

Der 25-jährige Garmisch-Partenkirchner Kilian Raubal durchlief alle Nachwuchsteams des SCR und schnupperte 2019 bereits Profiluft im Oberligateam. Nach einer längeren Pause vom Profieishockey erhielt Raubal 2024 erneut einen Vertrag in der ersten Mannschaft seines Heimatvereins und trug in den vergangenen beiden Jahren in 75 Spielen das Trikot des SC Riessersee.

Der 26-jährige kanadische Verteidiger Charles Kade Risk wechselte während der laufenden Saison zum SC Riessersee und erreichte 23 Punkte in 32 Pflichtspielen für den SC Riessersee.

Der 41-jährige Alexander Höller trug in den vergangenen vier Saisons das Trikot des SC Riessersee. Der gebürtige Innsbrucker absolvierte dabei insgesamt 195 Spiele im Weiß-Blauen Trikot und sammelte dabei 179 Scorerpunkte. Zuvor schnürte Höller seine Schlittschuhe unteranderem für die Starbulls Rosenheim sowie die Dresdner Eislöwen in der Oberliga Süd sowie der DEL2.

Der 45-jährige Jochen Vollmer war in den vergangenen beiden Jahren als Torwarttrainer beim SC Riessersee für die Oberligamannschaft tätig. Zudem betreute der ehemalige Profittorwart auch die österreichische Damennationalmannschaft und die Eisbären Regensburg in der DEL2.

„Wir danken allen Spielern sowie Jochen Vollmer für ihren Einsatz und das Geleistete in der abgelaufenen Saison, die sicher nicht immer einfach war. Wir wünschen ihnen viel Erfolg für die weitere Laufbahn, privat alles Gute und vor allem Gesundheit,“ so der SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl.

Im Rahmen der morgigen Saisonabschlussfeier im SCR-Stüberl am Samstag, den 07. März, werden die vorgenannten Akteure offiziell verabschiedet.

