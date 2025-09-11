Sebastian Zwickl erhält Förderlizenz für die Starbulls Rosenheim, Tryout mit Daniel Weiß verlängert

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim dürfen einen alten Bekannten wieder im Team begrüßen: Sebastian Zwickl wird ab sofort mit einer Förderlizenz ausgestattet und steht damit wieder für Einsätze im Starbulls-Trikot zur Verfügung.

Der 18-jährige Linksschütze war bis zur vergangenen Saison Teil des Rosenheimer Kaders, ehe er den nächsten Karriereschritt wagte und sich den Augsburger Panthern (PENNY DEL) anschloss. Nun wird Zwickl, parallel zu seinen Aufgaben in Augsburg, auch wieder für die Starbulls in der DEL2 auflaufen können.

Mit seiner Rückkehr als Förderlizenzspieler erhält das Trainerteam zusätzliche Optionen in der Offensive.

Jari Pasanen über die Rückkehr des Youngsters: „Wir freuen uns sehr, dass Sebastian wieder zurückkommt und wir sind natürlich froh, dass wir ihn weiterhin bei seiner Entwicklung unterstützen können. Bei uns kann Sebastian weiter Eiszeit sammeln und wir als Verein profitieren natürlich auch davon, da wir ihn sehr gut aus den vergangenen Jahren bei uns kennen. In erster Linie sind wir aber froh, Sebastian als Mensch wieder in der Kabine zu haben.“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, Sebastian Zwickl wieder auf heimischem Eis zu sehen und heißen ihn herzlich willkommen zurück im Team. Vielen Dank auch an das Augsburger Trainerteam um Bill Peters und an Larry Mitchell, den Sportlichen Leiter bei den Augsburger Panthern.

Zudem können die Starbulls Rosenheim verkünden, dass das Tryout mit Daniel Weiß bis zum Monatsende verlängert wurde.

Der 35-jährige Stürmer wird somit auch die ersten Spiele der Hauptrunde im Starbulls Dress auflaufen.