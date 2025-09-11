Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Sebastian Zwickl erhält Förderlizenz für die Starbulls Rosenheim, Tryout mit Daniel Weiß verlängert
Starbulls Rosenheim

Sebastian Zwickl erhält Förderlizenz für die Starbulls Rosenheim, Tryout mit Daniel Weiß verlängert

11. September 20251 Mins read52
Share
Sebastian Zwickl - © Ludwig Schirmer Starbulls Media
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim dürfen einen alten Bekannten wieder im Team begrüßen: Sebastian Zwickl wird ab sofort mit einer Förderlizenz ausgestattet und steht damit wieder für Einsätze im Starbulls-Trikot zur Verfügung.

Der 18-jährige Linksschütze war bis zur vergangenen Saison Teil des Rosenheimer Kaders, ehe er den nächsten Karriereschritt wagte und sich den Augsburger Panthern (PENNY DEL) anschloss. Nun wird Zwickl, parallel zu seinen Aufgaben in Augsburg, auch wieder für die Starbulls in der DEL2 auflaufen können.

Mit seiner Rückkehr als Förderlizenzspieler erhält das Trainerteam zusätzliche Optionen in der Offensive.

Jari Pasanen über die Rückkehr des Youngsters: „Wir freuen uns sehr, dass Sebastian wieder zurückkommt und wir sind natürlich froh, dass wir ihn weiterhin bei seiner Entwicklung unterstützen können. Bei uns kann Sebastian weiter Eiszeit sammeln und wir als Verein profitieren natürlich auch davon, da wir ihn sehr gut aus den vergangenen Jahren bei uns kennen. In erster Linie sind wir aber froh, Sebastian als Mensch wieder in der Kabine zu haben.“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, Sebastian Zwickl wieder auf heimischem Eis zu sehen und heißen ihn herzlich willkommen zurück im Team. Vielen Dank auch an das Augsburger Trainerteam um Bill Peters und an Larry Mitchell, den Sportlichen Leiter bei den Augsburger Panthern.

Zudem können die Starbulls Rosenheim verkünden, dass das Tryout mit Daniel Weiß bis zum Monatsende verlängert wurde.

Der 35-jährige Stürmer wird somit auch die ersten Spiele der Hauptrunde im Starbulls Dress auflaufen.

2320
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Endlich wieder Eiszeit für den HC Innsbruck!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Starbulls RosenheimTransfermarkt GER

Rosenheim statt Moskitos Essen: Daniel Weiß erhält Tryout-Vertrag bei den Starbulls

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim dürfen ein neues Gesicht auf dem...

By28. August 2025
Injury listStarbulls Rosenheim

Fabian Dietz muss pausieren

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim müssen in den kommenden Wochen auf...

By26. August 2025
Starbulls RosenheimTransfermarkt GER

Joel Keussen absolviert Tryout bei den Starbulls Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim dürfen mit Joel Keussen einen erfahrenen...

By22. August 2025
ESV KaufbeurenStarbulls Rosenheim

ESVK mit couragierten ersten Auftritt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung 25/26 stand für...

By22. August 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten