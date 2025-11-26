Sebastian Ziener verlässt den SC Riessersee zum Saisonende

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee muss personelle Veränderungen in der Verwaltung vorstellen: Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener wird den Verein zum 30. April 2026 auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

Bis zu seinem Ausscheiden wird er die operativen Tätigkeiten in der Geschäftsstelle weiterhin gewohnt engagiert verantworten.

Ziener begann vor rund sieben Jahren mit seinen Tätigkeiten beim SC Riessersee. Zunächst betreute er während seines Studiums im Bereich Tourismus- und Eventmanagement parallel etwa 18 Monate die Social-Media-Kommunikation sowie die Vereins-Homepage. Nach Abschluss seines Studiums wechselte er hauptamtlich in die Geschäftsstelle und übernahm unter dem damaligen Geschäftsführer Panagiotis Christakakis unter anderem die Bereiche Marketing, Ticketing, Events und Teammanagement. Zudem unterstützte er die Geschäftsführung im Sponsoring und Vertrieb. Im Juli 2023 übernahm Ziener die Leitung der Geschäftsstelle.

Unter seiner Führung und Mitwirkung hat der SC Riessersee in den vergangenen Jahren zahlreiche Modernisierungs- und Entwicklungsprojekte erfolgreich umgesetzt. Dazu zählen unter anderem ein überarbeitetes Markenbild samt Leitbild, eine neue Website, ein aktualisierter Online-Shop, ein Facelift der Vereins-App sowie des Ticketshops und die Modernisierung von Geschäftsstelle, VIP-Lounge und Abendkasse. Ebenfalls entstanden unter seiner Verantwortung die 100-Jahre-SCR-Chronik sowie erstmals ein offizielles Sticker-Sammelalbum. Neue Kommunikationswege wie ein WhatsApp-Kanal und der SCR-Podcast wurden etabliert.

Auch im Bereich Ticketing und Zuschauerentwicklung wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Neue Ticketmodelle wie die 10er-Karte, digitale Gutscheine und Tickets, individuelle Dauerkartenlösungen sowie attraktive Kindertickets zu 29 Euro führten zu einer kontinuierlichen Steigerung der Zuschauereinnahmen.

Darüber hinaus verantwortete Ziener maßgeblich die Planung und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen, darunter das Länderspiel im April 2024, die 100-Jahre-SCR-Gala, das Jubiläumsspiel und der erste Werdenfelser Hockey Day in Kooperation mit dem TSV Farchant.

Ebenso steigerten diverse Motto-Spieltage, Event-Teilnahmen wie etwa bei der Weißen Nacht und dem Brunnenfest sowie aktuell die Organisation und Betreuung der Eisfläche bei „Winter im Park“ die Vereinspräsenz und Wahrnehmung in der Region. Zudem wurde durch eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem SCR Nachwuchs e.V., die Schul- und Kindergartenbesuche intensiviert und die Präsenz der jüngsten SCR-Talente während der Heimspiele gesteigert. Des Weiteren konnte für ein gesteigertes Heimspielerlebnis unteranderem das Gastronomische Angebot modernisiert, digitale Bezahlsysteme eingeführt sowie eine neue Lichtanlage installiert werden.

„Die vergangenen sieben Jahre für den SCR tätig zu sein, war eine große Ehre. Die Zeit war mental wie körperlich anspruchsvoll, gleichzeitig enorm lehrreich. Ich wünsche dem SC Riessersee weiterhin alles Gute und freue mich auf die kommenden Monate, um die Saison erfolgreich abschließen zu können!“, erklärt Sebastian Ziener.

SCR-Geschäftsführer Andreas Wieland würdigt seine Verdienste: „Wir danken Sebastian für seine hervorragende Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz. Für seinen weiteren Weg nach der laufenden Saison wünschen wir ihm nur das Beste.“

Auch der zukünftige Gesellschafterkreis schließt sich dem Dank an: „Wir bedanken uns zutiefst für Sebastians außergewöhnliches Engagement. Seine Leistungen der vergangenen Jahre waren herausragend. Er hat uns frühzeitig über seine Entscheidung informiert, sodass wir bereits aktiv an einer Nachfolgelösung ab kommendem Frühjahr arbeiten.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!