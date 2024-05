Sebastian Zauner bleibt ein Fuchs!

Weißwasser. (PM Füchse) Der 29-jährige Deutsch-Österreicher geht in seine dritte Saison bei den Lausitzer Füchsen. Als Verteidiger hat er sich mit seiner Spielweise und...

Weißwasser. (PM Füchse) Der 29-jährige Deutsch-Österreicher geht in seine dritte Saison bei den Lausitzer Füchsen.

Als Verteidiger hat er sich mit seiner Spielweise und seinem Einsatz für die Mannschaft in Weißwasser einen Namen gemacht und agierte in der letzten Saison genau aus diesem Grund als „A“ Kapitän im Team der Füchse. Sebastian absolvierte in den letzten zwei Jahren 107 Spiele im blaugelben Dress und konnte dabei 34 Scorerpunkte erzielen (11/23).

Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Wir freuen uns sehr, dass in der Verteidigung mit Zauni eine Säule der letzten Saison weiterhin bei uns bleibt. Er ist einer unserer Führungsspieler, topfit und ein ganz unangenehmer Gegenspieler, den man lieber in seinen eigenen Reihen hat!“

Sebastian Zauner: „Ich freue mich ein weiteres Jahr auf Weißwasser und die Fans. Der Standort hier ist auf dem richtigen Weg, das zeigt auch der zweimalige Einzug in die Playoffs. Obwohl es noch ein paar Wochen hin sind, habe ich schon wieder richtig Bock auf Eishockey und kann es kaum erwarten, wieder die Dynamo-Rufe im Stadion zu hören. Wir sehen uns im August!“

Der aktuelle Kader der Lausitzer Füchse für die kommende Saison

Tor: Matthew Galajda;

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Sezemsky, Sebastian Zauner

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl, Tom Knobloch, Lewis Zerter-Gossage

Co-Trainer André Mücke