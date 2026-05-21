Sebastian Wraneschitz verlängerte für zwei weitere Spielzeitenbei den Capitals

Wien. (PM Capitals) Torhüter Sebastian Wraneschitz und die Vienna Capitals setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Der 24-jährige Wiener verlängerte den Vertrag bei seinem Heimatverein um zwei weitere Jahre. Der bei den Capitals ausgebildete Wraneschitz unterstrich seine exzellente Entwicklung mit herausragenden Leistungen im vergangenen Grunddurchgang. Mit einer Fangquote von 92,36 Prozent war der Linksfänger unter allen Torhütern, die mehr als zehn Grunddurchgangsspiele bestritten, ligaweit der drittbeste Goalie.

Sebastian Wraneschitz absolvierte im abgelaufenen Grunddurchgang 18 Spiele. In denen verzeichnete der Wiener eine Fangquote von 92,36 Prozent und einen Schnitt von 2,25 Gegentoren pro 60 Minuten – beides persönliche Spitzenwerte im Profibereich. Darüber hinaus fuhr der 24-Jährige beide Shutouts der Wiener in der vergangenen Saison ein. Dass Wraneschitz nur 18 Saisonspiele absolvieren konnte, war einer Unterkörperverletzung geschuldet, die er sich Anfang November zuzog und eine monatelange Pause zur Folge hatte. In der Spielzeit 2024/25 absolvierte Wraneschitz 26 Ligaspiele, verzeichnete in diesen eine Fangquote von 89,9 Prozent. In der Saison 2023/24, der ersten nach seiner Rückkehr nach Wien, standen 15 Spiele mit einer Save Percentage von 89,8 Prozent zu Buche.

Vor seiner Rückkehr nach Wien im Jahr 2023 war Wraneschitz zwei Spielzeiten lang in Nordamerika tätig. In der USHL hütete der Wiener für Tri-City Storm das Tor, in der WHL für die Victoria Royals. In der Spielzeit 2020/21 gab Wraneschitz sein Profidebüt für die Capitals und verbuchte insgesamt 13 Einsätze. Der Eigenbau-Goalie sammelte darüber hinaus in der Spielzeit 2019/20 Erfahrung in Finnland und Schweden. Auch in diversen rot-weiß-roten Auswahlteams konnte der Wiener seine Visitenkarte hinterlassen. Für das österreichische Herren-Nationalteam absolvierte Wraneschitz bislang drei Länderspiele, zuletzt im Rahmen der WM-Vorbereitung. Bei der knappen 0:1-Niederlage gegen Lettland am 9. April wusste der Caps-Goalie mit einer Fangquote von 96,67 Prozent zu überzeugen. Bei der U20-Weltmeisterschaft 2020 machte der Wiener mit teils überragenden Leistungen international auf sich aufmerksam. Gegen Schweden parierte der Torhüter ganze 61 Schüsse, was trotz vier Gegentoren eine Fangquote von 93,8 Prozent ergab. Außerdem repräsentierte Wraneschitz die rot-weiß-rote U20 beim WM-Turnier 2021.

Statement Sebastian Wraneschitz „Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre bei den Vienna Capitals und speziell auf die neue Saison. Für mich ist es wichtig, nicht nur an meine Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen, sondern weiterzuarbeiten und darauf aufzubauen. Ich will den Zuschauern zeigen, was wir können. Wir wollen als Mannschaft unbedingt zumindest den Viertelfinaleinzug schaffen. Mein persönliches Ziel ist es, den nächsten Schritt zu machen und der Mannschaft zu helfen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Wir freuen uns darüber, dass Sebi sich dazu entschieden hat, seinen Vertrag bei uns gleich um zwei Spielzeiten zu verlängern. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren ist klar erkennbar und spiegelt sich auch in den hervorragenden Werten der Vorsaison wider. Sebi arbeitet stets hart und ist sehr ehrgeizig. Wir wollen ihn in seiner Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist, bestmöglich unterstützen.“

Steckbrief Sebastian Wraneschitz

Position: Torhüter

Geburtsdatum: 06.03.2002

Alter: 24 Jahre

Größe: 182 cm

Gewicht: 80 kg

Fanghand: links

Nationalität: Österreich