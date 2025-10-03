Sebastian Wieber kommt per Förderlizenz zu den Blue Devils Weiden

Weiden / Straubing. (PM Blue Devils, PM Tigers) Die Blue Devils Weiden reagieren auf den Ausfall von Torhüter Michael McNiven und verstärken sich kurzfristig mit einem talentierten Schlussmann aus der PENNY DEL.

Mit sofortiger Wirkung unterstützt Sebastian Wieber per Förderlizenz von den Straubing Tigers die Blue Devils Weiden und erweitert das Torhütergespann.

Der 22-jährige gebürtige Rosenheimer bringt bereits Erfahrung aus der Oberliga mit, die er bei den Hammer Eisbären gesammelt und dort mit guten Leistungen überzeugt hat.

Sportlicher Leiter der Blue Devils Jürgen Rumrich: „Wir freuen uns sehr, dass es mit Sebastian so schnell geklappt hat. Mit ihm gewinnen wir zusätzliche Tiefe auf der Torhüterposition. Ein großer Dank geht an die Straubing Tigers, die uns dies unkompliziert ermöglicht haben.“

Wieber steht seit dieser Saison im Kader der Straubing Tigers und ist Teil des Torhüter-Trios neben Henrik Haukeland und Florian Bugl. Durch die Förderlizenz erhält er nun die Möglichkeit, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln.

„Für Sebastian ist es eine gute Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln und regelmäßig Eiszeit zu bekommen. Wir sind überzeugt, dass er in Weiden wertvolle Erfahrungen sammeln wird, von denen er und auch wir langfristig profitieren können“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

