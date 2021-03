Sebastian SchÃ¼tze bleibt in Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Mit Sebastian Schütze bleibt dem ERC Sonthofen ein kampfstarker Defender erhalten. Der gebürtige Immenstädter entstammt dem eigenen Nachwuchs. Er verfügt über...

Sonthofen. (PM ERC) Mit Sebastian Schütze bleibt dem ERC Sonthofen ein kampfstarker Defender erhalten.

Der gebürtige Immenstädter entstammt dem eigenen Nachwuchs. Er verfügt über ein gutes Körperspiel und gilt als absoluter Teamplayer. Er ist in Sonthofen wahrlich kein Unbekannter, neben der vergangenen kurzen Saison lief der 26-Jährige bereits in fünf weiteren Spielzeiten für den ERC in der Bayern- bzw. Oberliga auf.

Seine weiteren Stationen waren Oberstdorf, Kempten und Pfronten.