Sebastian Osterloh wird neuer Co-Trainer des EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut geht mit einem neuen, hauptamtlichen Co-Trainer in die DEL2-Spielzeit 2022/23.

An der Seite von Cheftrainer Heiko Vogler wird künftig Sebastian Osterloh an der Bande stehen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und DEL-Profi hat am Montag, den 1.August, seinen Dienst am Landshuter Gutenbergweg aufgenommen und wird bereits die komplette Vorbereitung zusammen mit Vogler und Athletiktrainer Adrian Schelenz gestalten.

Der gebürtige Kaufbeurer Osterloh, der auf die Erfahrung von insgesamt 32 Länderspielen für Deutschland und 559 DEL-Partien zurückblickt, war in den vergangenen drei Jahren als Co-Trainer bei seinem Heimatverein ESV Kaufbeuren aktiv und wechselt nun von der Wertach an die Isar. „Ich habe mich intensiv über „Osti“ informiert. Dann haben wir uns getroffen und ich habe ihm erzählt, was wir hier in Landshut vorhaben. Er kann sich mit unserer Philosophie voll identifizieren. Gemeinsam wollen wir attraktives, schnelles und aggressives Eishockey spielen lassen. Er stellt sich unermüdlich in den Dienst der Mannschaft und des Vereins. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese Aufgabe gewinnen konnten“, erläutert Cheftrainer Heiko Vogler die Verpflichtung von Osterloh.

„Wir haben mit Sebastian Osterloh einen Co-Trainer gefunden, der Heiko mit seinem Wissen und der Erfahrung aus den letzten Jahren in der DEL2 auf Augenhöhe begegnen kann. Er kennt die Liga aus dem EffEff. All das macht ihn zu einer idealen Besetzung für diese Position“, erklärt EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.

Osterloh tritt damit in die Fußstapfen von Ales Jirik, der zuvor an der Seite von Leif Carlsson, Axel Kammerer und auch Heiko Vogler als Co-Trainer tätig war. Er wird dem Verein erhalten bleiben und seine Expertise weiterhin als Coach im EVL-Nachwuchs einbringen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Ales dem Verein erhalten bleibt und möchten ihm für sein großes Engagement in den vergangenen Jahren danken“, sagt Hantschke und Vogler ergänzt: „Auch ich möchte mich bei Ales ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken.“

Showtraining am Mittwoch

Das erste offizielle Eistraining des EV Landshut in der neuen Saison steht am Mittwoch, 3. August, in der Fanatec Arena auf dem Programm. Ab 17:15 Uhr lädt der EVL dann zum Showtraining ein und freut sich auf den Besuch vieler Fans im Stadion. Es ist die erste Gelegenheit, die komplette Mannschaft einmal genau unter die Lupe zu nehmen.

Im ersten Testspiel empfangen die Rot-Weißen am Sonntag, 14. August (14 Uhr/Fanatec Arena) den DEL-Kooperationspartner Straubing Tigers.