Sebastian Osterloh rückt wieder in den Nachwuchsbereich

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach der Freistellung von Todd Warriner, war Sebastian Osterloh auf bitten von Patrick Reimer, dem sportlichen Leiter des ESVK, für mehrere Wochen als Co-Trainer von Andrew Donladson für den ESVK im Einsatz.

Nach dem mit Leif Carlsson und Patric Wener nun zwei neue Trainer für die Mission Klassenerhalt verpflichtet wurden, rückt Sebastian Osterloh wieder in sein Amt als hauptamtlicher Nachwuchstrainer beim ESV Kaufbeuren e.V. zurück.

Patrick Reimer dazu: „Ich möchte mich bei Sebastian Osterloh sehr für sein Engagement bedanken. Es war unser ausdrücklicher Wunsch, dass er nach der Trennung von Todd Warriner den Posten des Co-Trainers übernimmt und mit Andrew Donaldson zusammen die Mannschaft übernimmt. Er wird sich nun, wo wir uns auf der Trainerposition neu aufgestellt haben, wieder seinen Aufgaben im Nachwuchsbereich widmen und auch hier wie bei uns, alles für seinen ESVK geben.“

