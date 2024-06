Sebastian Jones ist neuer U18-Frauen-Bundestrainer

München. (PM DEB) Sebastian Jones ist neuer Bundestrainer der deutschen U18-Frauen-Nationalmannschaft. Der ehemalige Eishockey-Profi wird das Amt ab sofort übernehmen. Sebastian Jones absolvierte als...

München. (PM DEB) Sebastian Jones ist neuer Bundestrainer der deutschen U18-Frauen-Nationalmannschaft. Der ehemalige Eishockey-Profi wird das Amt ab sofort übernehmen.

Sebastian Jones absolvierte als Spieler mehrere Stationen in der höchsten Deutschen Eishockey-Liga (DEL), unter anderem stand er bei den Kassel Huskies und den Iserlohn Roosters unter Vertrag. Nach Beendigung seiner aktiven Karriere, schlug Jones eine Laufbahn als Trainer ein – mittlerweile verfügt der 41-Jährige über eine A-Lizenz. Der gebürtige Iserlohner fokussierte sich bereits von Beginn an, hauptsächlich auf die Aus- und Weiterbildung des Eishockey-Nachwuchses. So trainierte Jones die U17-Männer des Iserlohner EC und bis zuletzt die U17-Mannschaft des ETC Crimmitschau.

Auch der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) ist auf Sebastian Jones‘ Expertise als Nachwuchstrainer aufmerksam geworden und setzte ihn bereits mehrfach als Assistenztrainer bei den U16- und U18-Frauen ein. Unter anderem betreute er das U18-Nachwuchsteam, zusammen mit Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft im schweizerischen Zug. So konnte Jones bereits umfangreiche Kenntnisse über verbandsinterne Strukturen und Abläufe erlangen, die ihm bei seinem Einstieg in die neue Position zugutekommen werden.

Seinen ersten offiziellen Einsatz als U18-Frauen-Bundestrainer wird Sebastian Jones im Juli 2024 bei einem Lehrgang in Füssen bestreiten, der gleichzeitig auch den Auftakt für die neue Saison 2024/25 bildet.

Wir möchten uns herzlich bei Franziska Busch bedanken, die die U18-Frauen-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren als Bundestrainerin betreut hat. Mit enormer Leidenschaft und Einsatzwillen, hat sie einen großen Anteil zur positiven Weiterentwicklung des deutschen Frauen-Eishockeys beigetragen. Wir wünschen Franziska für Ihre Zukunft alles Gute.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir freuen uns darüber, dass wir Sebastian Jones für das Amt des U18-Frauen-Bundestrainers gewinnen konnten. Mit seiner breiten Erfahrung als Nachwuchstrainer, wird er unsere U18-Frauen-Nationalmannschaft auf ihrem Weg professionell begleiten und stetig weiterentwickeln. Zusätzlich kommen Sebastian seine bisherigen Einsätze beim DEB zugute, bei denen er sein zukünftiges Arbeitsumfeld und die Werte und Philosophie des Verbandes bereits kennenlernen konnte.“

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Ich freue mich schon sehr auf meine neue Aufgabe. Ich fand es von Anfang an bemerkenswert, mit welcher Leidenschaft und Begeisterung die Frauen-Nachwuchsteams des DEB ihrem Sport nachgehen. Und jetzt ein Teil der U18-Frauen zu sein und der Mannschaft bei der Weiterentwicklung zu helfen, das ehrt mich natürlich. Ich konnte die Mannschaft bereits einige Male begleiten, unter anderem bei der diesjährigen Weltmeisterschaft, daher ist es mir eine große Freude das Team jetzt als zuständiger Bundestrainer übernehmen zu dürfen.“