HC TWK Innsbruck "Die Haie" Sebastian Benker bleibt in Innsbruck
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfermarkt Int.

Sebastian Benker bleibt in Innsbruck

10. Oktober 20251 Mins read22
Innsbrucker Torjubel - © HC Innsbruck, Alexander Pauli Photography
Innsbruck. (PM HCI) Der HCI hat Sebastian Benker für den Rest der Saison verpflichtet.

Der Schwede war nach der Verletzung von Matt Wilkins nach Innsbruck gekommen.

Kurz vor Meisterschaftsbeginn ist Sebastian Benker zu den Haien gestoßen. Seither hat er sich nicht nur empfohlen, sondern ist zu einer wichtigen Stütze des Teams geworden. „Sebastian hat gezeigt, was er kann. Er ist nicht nur am Eis, sondern auch in der Kabine ein wichtiger Baustein unseres Teams“, so Headcoach Ryan Kinasewich und Assistent Florian Pedevilla. „Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm verlängern konnten.“

Auch Sebastian Benker selbst ist froh darüber, in Innsbruck zu bleiben: „Es fühlt sich wirklich gut an, den Rest der Saison ein Hai zu bleiben. Alle im Verein und in der Mannschaft haben mich super aufgenommen, ich fühle mich sehr wohl hier.“ Für die sportlichen Ziele der Haie ist er optimistisch: „Wir hatten einen etwas holprigen Start, aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft von Woche zu Woche besser wird. Ich denke, wir können uns im Laufe der Saison noch stark weiterentwickeln. Die Fans waren bisher großartig, also unterstützt uns weiterhin und hoffentlich können wir gemeinsam eine tolle Saison spielen.“

143
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Die Eishockey-Bayernliga vor dem Startschuss: ERSC will in die Playoffs

