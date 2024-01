SCR: Zwei Niederbayern-Duelle am Wochenende

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee hat die letzten vier Spiele allesamt für sich entscheiden können. Und endlich gelang auch ein Coup gegen eine...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee hat die letzten vier Spiele allesamt für sich entscheiden können.

Und endlich gelang auch ein Coup gegen eine Top 4 Mannschaft, Deggendorf wurde mit einem 3:0 im heimischen Olympia-Eissportzentrum bezwungen. Ausgerechnet gegen jene Deggendorfer geht es auch am morgigen Freitag, dann kommt es zum „Rückspiel“ in der Festung an der Trat.

Begegnungen mit Playoffcharakter

„Es sind jetzt Back to Back Spiele gegen Deggendorf und das hat schon einen Playoffcharakter. Beide Mannschaften waren sehr gut in der Abwehrphase und bis zur 50. Minute stand es 0:0. Unser Fokus war komplett auf dem Gameplan und haben nicht so viele Gedanken daran verschwendet, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern haben uns auf unser Spiel konzentriert und standen immer sehr gut. Das hat sich am Ende dann ausbezahlt! Wir haben am Freitag die Fahrt vor uns und durch die zuletzt vielen Ausfälle bei Deggendorf könnte sich deren Aufstellung wieder etwas ändern. Wir werden es am Freitag sehen, wer gegen uns aufläuft. Für uns wird es wieder eine interessante Aufgabe und wir freuen uns darauf. Entscheidend wird für uns sein, dass wir an die gute Leistung vom Sonntag anknüpfen können.“ so Pat Cortina im Ausblick auf Freitag.

Nach dem Spiel im niederbayerischen Deggendorf, kommt am Sonntag um 18 Uhr das andere Team aus Niederbayern nach Garmisch-Partenkirchen. Die Black Hawks aus Passau sind dann zu Gast.

Der erste Auftritt der Black Hawks im OEZ ist für die meisten noch in schlechter Erinnerung geblieben, das Spiel endete mit 2:6 für die Niederbayern.

Pat Cortina hat auch schon das Heimspiel Passau am Sonntag auf dem Schirm: „Sonntag wird eine andere Challenge für uns. Das letzte Mal gegen Passau waren wir nicht reif genug und haben den Gegner unterschätzt. Wir müssen bereit sein und den Fokus wie zuletzt wieder auf uns richten.“

Das letzte Viertel der Saison wird am Freitag für die Weiß-Blauen eingeläutet, nur noch 12 Spiele stehen vor der heißen Saisonphase auf dem Plan. Für das Team rund um Pat Cortina geht es jetzt in die Crunchtime: „Wir wollen in jedem Spiel so gut wie möglich spielen, das wird unser Mindset für die nächsten Aufgaben. Die Saisonphase im Januar und Februar ist wichtig und das sollte jetzt jeder verstanden haben.“

Tickets für die Heimspiele des SCR, gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.