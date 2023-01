SCR: Wetten, dass… 5.000 Fans zum Derby gegen Bad Tölz kommen, dann gibt´s Freibier

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es war Anfang Dezember 2017 als vier SCR Fans das damalige SCR-Team zur Wette herausforderten. Kommen 5.555 Fans im Derby gegen...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es war Anfang Dezember 2017 als vier SCR Fans das damalige SCR-Team zur Wette herausforderten. Kommen 5.555 Fans im Derby gegen die Tölzer Löwen, gibt´s 555 Liter Freibier von der Brauerei Kaltenberg.

Was damals in einem ausverkauftem Olympia Eissportzentrum und Derbysieg endete findet jetzt seine Fortsetzung.

Den treusten Fans des Sportclub ist das OEZ zu leer bei den Spielen ihrer Mannschaft. So passierte es, dass sich die Fans des Sportclubs im SCR-Stüberl erneut trafen um eine Lösung für das leere Stadion zu finden. Zeitgleich war es Sam Verelst, der zum ersten Mal von einem der spektakulärsten Derbys der jüngeren Geschichte hörte und sofort begeistert von der Idee einer vollen Halle war. So kam es wie es kommen musste. Beide Seiten handelten ein Revival der Wette von 2017 aus.

Kommen am 12.Februar 2023 zum Derby gegen die Tölzer Löwen 5.000 Fans in OEZ, gibt´s es 500 Liter Freibier von der Brauerei Kaltenberg. Sollten die Fans die Wette erneut gewinnen, wird das Freibier nach der Partie am Freitag, 17.02.2023 gegen die Memmingen Indians gemeinsam mit der Mannschaft bei einer „Eishockey Fosanacht“ im alten Foyer ausgeschenkt.

Tickets für die Partie sind ab sofort im SCR Onlineshop (https://bit.ly/3H2Wh0w), Dienstag bis Freitag zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Geschäftsstelle oder an der Abendkasse beim Derby gegen die Starbulls Rosenheim am kommenden Freitag, 03.02 erhältlich!

