SCR: Weitere VerstÃ¤rkung aus der U20

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach Luis Jäckle und Alex Benkert im Vormonat verstärken nun auch die beiden Stürmer Tim Hettich und Johannes Steinhübel aus dem U20-Nachwuchsteam den Oberligakader der Weiß-Blauen.

Beide Spieler werden in der kommenden Saison flexibel einsetzbar sein – sowohl im Team der Oberliga als auch weiterhin in der U20-Mannschaft. Bereits in der vergangenen Spielzeit konnten sie erste wertvolle Erfahrungen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse sammeln und dabei mit überzeugenden Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Der sportliche Leiter Uli Maurer zeigt sich erfreut über die Entwicklung der beiden Talente: „Die Jungs haben sich super entwickelt und sie haben sich ihre Eiszeit bei uns im letzten Jahr verdient. Großer Vorteil ist, dass beide noch für die U20 spielberechtigt sind. Somit werden sie jedes Wochenende, egal wo, ihre sichere Spielpraxis bekommen.“

Aktueller Kader 2025/26

Tor: Andi Mechel, Patrik Mühlberger

Verteidigung: Thomas Schmid, Luca Allavena, Luis Jäckle, Jesse Roach, Kilian Raubal,

Sturm: Tobi Kircher, Robin Soudek, Lubor Dibelka, Leon Neiger, Alex Höller, Tim Hettich, Johannes Steinhübel, Alex Benkert

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV